Orion Niedrzwica – Wisła II Puławy 0:4. Wieczorek patrzył z trybun

Wisła II Puławy rozgromiła Orion Niedrzwica. Podopieczni Marcina Popławskiego wystąpili w tym spotkaniu wzmocnieni zawodnikami występującymi na co dzień w drugiej lidze

Plan gospodarzy na ten mecz był bardzo prosty. Piłkarze Orionu chcieli zaskoczyć przeciwnika wysokim pressingiem, strzelić mu bramkę, a później móc koncentrować się na grze obronnej. Puławianie przyjechali do Niedrzwicy jednak w bardzo mocnym zestawieniu i nie dali się zdominować przeciwnikowi. Co więcej, w 25 min za sprawą Krystiana Żelisko, rezerwy Wisły same objęły prowadzenie. Kiedy w 50 min Konrad Szczotka podwyższył na 2:0 zwycięstwo graczy z Puław było już pewne. W końcówce gospodarzy dobili jeszcze Dawid Brzeski i Oskar Leszczyński. – Cieszę się, że wygraliśmy na trudnym terenie. Jestem również zadowolony z postawy zawodników z pierwszego zespołu. Zachowali się profesjonalnie i walczyli bardzo ambitnie – powiedział Marcin Popławski, opiekun rezerw puławskiej drużyny. Warto dodać, że mecz z trybun obserwował trener pierwszej ekipy Wisły, Ryszard Wieczorek. (kk)

Orion Niedrzwica – Wisła II Puławy 0:4 (0:1)

Bramki: Żelisko (25), Szczotka (50), Brzeski (69), Leszczyński (80).

Orion: Bolibok – Taramas, Rup, Duda, Wiśniewski, Gutek (65 Małecki), Kostianiuk, Matys (55 Piorun), Dziwulski (70 Wojciechowski), Szymuś (75 Kępowicz), Kawalec (60 Morawski).

Wisła II: Penkovec – Kusal (60 Leszczyński), Dębowski, Sekuła, Litwiniuk, Dudkowski, Popiołek (46 Szczotka), Chudyba (60 Sadura), Brzeski, Żelisko (60 Plesz), Zulciak (46 Skrzypek).

Żółte kartki: Kawalec, Taramas – Litwiniuk, Sekuła, Popiołek. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 100.

Polesie Kock – Janowianka Janów Lubelski mecz został przełożony z powodu złych warunków atmosferycznych.