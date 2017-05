Orion – Unia 3:1. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Goście są coraz bliżej spadku do A klasy. W piątek grali bardzo ambitnie, ale nie mieli szans w starciu z faworyzowanym przeciwnikiem. Spotkaniu w Niedrzwicy Dużej towarzyszyły spore emocje, a obie ekipy kończyły zawody w dziesiątkę

Unia zaskoczyła obserwatorów otwartą grą. Podopieczni Marka Galińskiego atakowali z rozmachem i starali się zagrażać bramce Sebastiana Ciołka. Z czasem jednak do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić piłkarze Orionu. W 30 min udało im się objąć prowadzenie – Piotr Baran idealnie dograł do Pawła Bielaka, który nie miał problemów z pokonaniem Jakuba Basiakowskiego. Chwilę później było już 2:0. Tym razem jednak to Bielak obsłużył Barana.

Druga połowa rozpoczęła się w dość sennej atmosferze. Pierwsi publiczność rozgrzali goście – w 56 min kontratak swojego zespołu wykończył Marek Galiński. W 68 min emocje w tym spotkaniu skończyły się, bo Bielak wykorzystał rzut karny. „Jedenastka” została podyktowana za faul Basiakowskiego na Bielaku. Kilka minut później 28-latek mógł skompletować hat-tricka, ale tym razem zmarnował rzut karny. Jego strzał świetnie wyczuł golkiper Unii.

Orion Niedrzwica Duża – Unia Wilkołaz 3:1

Bramki: Bielak (30, 68 z karnego), Baran (32) – Galiński (56)

Orion: Ciołek – Baran, Bielak, Duda, Kołtun, Matys, Rup, Szymuś, Wiśniewski, Żarnowski, Dziwulski.

Unia: Basiakowski – Daniel, Drąg, Galiński, Gorczyca (55 Stec), Kropidłowski (55 B. leziak), Łysakowski (46 K. Ściegienny), D. Ściegienny (75 Wezgraj), Sołtys, Wierzchowski, Wnuk.

Żółte kartki: Dziwulski, Bielak – Wierzchowski, K. Ściegienny, Galiński.

Czerwone kartki: Dziwulski (79 min za dwie żółte) – Galiński (89 min za dwie żółte). Sędziował: Lewin.

Widzów: 150.

Pozostałe wyniki

Płomień Trzydnik Duży – Granit Bychawa 1:3 (1:1)

Bramki: Rudnicki (4) - Sobkowicz (23), Stępień (26 z karnego), Pietrzak (57 z karnego).

Płomień: Bieniek – Rudnicki, Nowak, Pajor (50 Robak), Wójcik, Pokwapisz, Ożóg, Paś, Żak, Czerwonka, Fiut.

Granit: Zawiślak – Pietraś, Styżej, Flis, Jagiełło (64 Wolski), Sobkowicz, Dudkiewicz, Olesiński, Lis, Stępień, Pietrzak (85 K. Sprawka).

Żółte kartki: Nowak, Rudnicki. Sędziował: D. Złotnicki. Widzów: 15.

Piaskovia Piaski – Sygnał Lublin 1:0 (0:0)

Bramki: T. Nowak (85).

Piaskovia: Błaszczak – Sowiński, Olender, M. Ziętek, Słowik, Gawrylak (60 Kowalczyk), Bomba, T. Szklarz, Strug, P. Ziętek (57 Bancerz), Wilk (70 T. Nowak).

Sygnał: Gieroba – Augustyniak, J. Łuczyński, Sztejno, Mordziński, K. Dec (68 Paszczuk), Jabłoński, Podgórski, Charmast, Wójciuk.

Żółte kartki: K. Dec, Paszczuk, Jabłoński, Augustyniak. Sędziował: Rowiński. Widzów: 100.

Janowianka Janów Lubelski – KS Góra Puławska 3:0 (1:0)

Bramki: B. Wojtan (29, 60, 89).

Janowianka: Pisarski – B. Wojtan, T. Sadowski, Drewniak, P. Sadowski, Flis (55 Golec), J. Wojtan (65 A. Wojtan), Kulpa (85 Chmiel), Sobótka, Widz, Piecyk (87 Wieleba).

Góra Puławska: Ozturk – Zarychta, trochym, Jary, Wichrowski, Bartkiewicz, Chrzanowski, Suszek, Cybula, Woźniak, Szymański.

Żółta kartka: Sobótka. Sędziował: Porębiak. Widzów: 100.

Perła Borzechów – Tur Milejów 2:1 (1:1)

Bramki: Wójcik (30), Semeniuk (90+4) – Pietraś (27).

Perła: Radzewicz – Baran, Kostrzewski (80 Gierowski), Paszkowski, Pawełczak, R. Poleszak, H. Poleszak, Suski, Taramas, Wójcik, Zieliński (60 Semeniuk).

Tur: K. Roczon – Budzyński (46 Krzysiak), Dubicki, Ł. Kozak, Mirosław, Pietraś, Polikowski, Rembiesa, Stasicki, Turski, Wójcik.

Żółte kartki: H. Poleszak – Wójcik, Dubicki, J. Kozak. Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 50.

Opolanin Opole Lubelskie – GKS Niemce 1:1 (0:0)

Bramki: Dajos (20) – Trochimiuk (38)

Opolanin: Adamczyk – Kowalski, Nowak, Szafrański, Łaska, Gawron (75 Fiuk), Dajos, Fliszkiewicz, Rożek, Stalęga, Rak.

Niemce: Smoliński – Bogusław, Ł. Snopkowski, Olek, Mierzwa, Latek, Szkutnik, Flisiak, Łoś (90 Polichańczuk), Kępka (46 Widyński), Trochimiuk (86 Kubera).

Żółte kartki: Kowalski< Szafrański, Nowak – Szkutnik, Bogusław, Latek. Sędziował: Chmielik. Widzów: 350.

Stal Poniatowa – Stok Zakrzówek 2:2 (1:2)

Bramki: Gąsiorowski (9 z karnego), Czarnecki (90+4) – Kozik (6, 37).

Stal: Rybarczyk – S. Węgorowski, J. Węgorowski, Pietras, Pikuła, Wawer, Kucharczyk, Parada, Gąsiorowski, Czarnecki, Wyroślak.

Stok: Baran – Styk, Bartnik, Kozik, Miazga, M. Zdybel, Taczalski, Michalski (79 S. Zdybel), Orzeł (65 Budzyński), Pasternak, Marzec.

Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 150.