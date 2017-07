Orzeł, Avia II, Garbarnia i Sokół w lubelskiej klasieokręgowej

Z tego grona najmocniejszy wydaje się być Sokół Konopnica. Podopieczni Tomasza Prasnala bez problemów wygrali rozgrywki grupy IV A klasy. Nad drugim Grafem-Marina Zemborzyce piłkarze Sokoła mieli aż 22 pkt przewagi. – Byliśmy głównym faworytem. Do połowy sezonu kroku dotrzymywały nam rezerwy lubelskiego Motoru, ale one wycofały się w trakcie rozgrywek – tłumaczy Sławomir Sarna, prezes Motoru. Rozbrat Sokoła z „okręgówką” trwał dwa lata. – Wracamy do ligi mądrzejsi o doświadczenia z poprzednich lat. Kiedyś mieliśmy tylko boisko. Teraz mamy również całe zaplecze. Duże słowa podziękowania należą się władzom gminy z wójtem Mirosławem Żydkiem na czele – dodaje Sarna. Gra Sokoła opiera się na doświadczonych zawodnikach, którzy już zasmakowali gry w lubelskiej klasie okręgowej. Prawdziwą gwiazdą może być Łukasz Złocki, który w minionym sezonie aż 45 razy trafiał do siatki przeciwników. Sokół rozpocznie przygotowania 11 lipca. Na zajęciach pojawi się Konrad Wójcik, który wraca z wypożyczenia do Perły Borzechów. Później ekipa Tomasza Prasnala w planach ma sparingi m.in. z Chełmianką Chełm i Ruchem Popkowice.

Piłkarze Garbarnia Kurów występowali w grupie II A klasy i do samego końca walczyli o awans z Mazowszem Stężyca. Ostatecznie wyprzedzili rywali o dwa punkty, a promocję zapewnili sobie wygrywając w ostatniej kolejce aż 7:0 z Wawelem Wąwolnica. – Na tym spotkaniu było około 150 kibiców z Kurowa. Stworzyli fantastyczną oprawę. W nadchodzącym sezonie chcemy walczyć o środek tabeli. Najważniejsze dla nas jest zapoznanie się z nowymi rywalami i ich boiskami. Gramy swoimi ludźmi, a zawodnicy nie dostają pieniędzy za występowanie w Garbarni. Duże znaczenie ma dla nas szkolenie najmłodszych. Mamy aż pięć grup młodzieżowych, w których ćwiczy około 120 dzieciaków – mówi Maciej Wiejak, prezes Garbarni.

Dużo o młodzieży mówi się również w zespole rezerw Avii Świdnik. Piłkarze z zaplecza trzecioligowca bez problemów wygrali rozgrywki w grupie III A klasy. – Zespół będzie składał się z chłopców z roczników 1994-2000. Oni mają zdobywać doświadczenie. Cieszymy się z awansu, bo gra w „okręgówce” oznacza rywalizację na lepszych boiskach – wyjaśnia Tomasz Bednaruk, opiekun zespołu.

Mocną drużynę szykuje również Orzeł Urzędów, który w cuglach wygrał rywalizację w grupie I A klasy. Nad drugą Iskrą Krzemień zawodnicy Orła mieli aż 13 pkt przewagi. Co ciekawe, boisko w Urzędowie będzie w tym sezonie mocno eksploatowane, ponieważ swoje mecze będzie rozgrywał tam również Opolanin Opole Lubelskie, którego obiekt przechodzi gruntowny remont.