Sokół Konopnica – GKS Niemce 3:1. Uskrzydliło ich trofeum

W gminie Konopnica od wielu lat panuje bardzo przyjazny klimat dla futbolu. Poprzednia przygoda Sokoła z „okręgówką” skończyła się wielka klapą, co dla wszystkich było sporą nauczką. Działacze oraz lokalne władze zakasali jednak rękawy i rozpoczęli budowanie solidnego fundamentu dla klubu z blisko 30-letnią tradycją. Uporządkowano sprawy infrastrukturalne, pozyskano niezłych zawodników oraz ambitnego trenera w osobie Tomasza Prasnala. To przyniosło efekt, bo Sokół awansował do „okręgówki” z przewagą wynoszącą ponad 20 pkt nad kolejnymi przeciwnikami. – Ten zespół to duma całej gminy, a także świetna rozrywka dla kibiców. Cieszy mnie również fakt, że Sokół jest stabilny finansowo, mimo że w gminie nie ma wielkich zakładów. To olbrzymia zasługa szefostwa klubu, które działa wzorowo – powiedział Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica

Piłkarze Sokoła nie popsuli sobotniego święta i również spisali się wzorowo. Już w 7 min objęli prowadzenie, bo rzut karny podyktowany za zagranie piłki ręką przez Piotra Bereja wykorzystał Jarosław Wójcik. Miejscowi po zdobytym golu nadal kontrolowali grę i próbowali szukać szczęścia w dośrodkowaniach w „szesnastkę” gości.

Po przerwie obraz spotkania się nie zmienił. W 60 min Sokół powinien prowadzić 2:0, ale piłkę po strzale Michała Rżążewskiego wybił pięta z linii bramkowej jeden z piłkarzy z Niemiec. 10 min później w Konopnicy nastąpiła konsternacja, bo przyjezdni niespodziewanie doprowadzili do remisu, a autorem gola był Mateusz Łoś. To nie załamało jednak podopiecznych Tomasza Prasnala. Już w 74 min Sokół znowu prowadził, bo strzałem z dystansu popisał się niezawodny Łukasz Złocki. Od razu po tym uderzeniu doświadczony snajper opuścił boisko. – Cieszę się, że poczekałem chwilę z ta zmiana, a Łukasz pokazał swój instynkt strzelecki – powiedział szczęśliwy szkoleniowiec gospodarzy. Wynik ustalił w 81 min Kamil Dudek, który idealnie przymierzył z 30 m. – Dla mnie bardzo istotne jest to, jak zespół reaguje na straconą bramkę. Moi podopieczni zachowali się w tym aspekcie wzorowo. Cieszę się, bo nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Jesteśmy beniaminkiem, ale mam pod swoją opieką doświadczonych graczy, którzy grali nawet w wyższych ligach – mówi Tomasz Prasnal.

Sokół Konopnica – GKS Niemce 3:1 (1:0)

Bramki: J. Wójcik (7 z karnego), Złocki (74), Dudek (81) – Łoś (70).

Sokół: Borzęcki – Jezierski, Rzążewski, K. Wójcik (85 Chuiev), Dudek, Złocki (74 Jęczeń), Obara (73 Kosidło-Wąsik, Bednarski (83 Lis), Citkowski (90 Caban), J. Wójcik, Próchniak.

Niemce: Boguta – Kołtun, Ł. Snopkowski, Stefaniuk (65 Kubera), Łoś, Trochimiuk, Mierzwa, Berej, Mirosław, Flisiak, Gap (83 Polichańczuk).

Żółte kartki: Bednarski – Łoś. Sędziował: Polaczek. Widzów: 150.