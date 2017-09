Sokół – Orzeł 2:1. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okregowej

Zobaczymy, który ptak lata wyżej – żartowali przed meczem kibice na kameralnym obiekcie w Radawcu, gdzie swoje spotkania rozgrywa Sokół. Obie drużyny w tym sezonie pełnią rolę beniaminków, ale do sobotniej konfrontacji przystąpiły w diametralnie różnych nastrojach. Spotkanie gości z „okręgówką” jest na razie bardzo bolesne, a jedyny komplet punktów udało się wywalczyć 19 sierpnia w meczu z Sygnałem. Gospodarze natomiast zaliczyli fantastyczny początek sezonu i jako niepokonani przewodzą rozgrywkom.

W sobotę na boisku aż tak wielkiej różnicy nie było widać. Miejscowi wygrali, bo w swoim składzie mają doświadczonych zawodników, którzy nie zawodzą w trudnych momentach. W 44 min jeden z nich dał Sokołowi prowadzenie. Mariusz Citkowski posłał piękne dośrodkowanie w pole karne, gdzie największym sprytem wykazał się Łukasz Złocki.

Po zmianie stron Orzeł wyrównał. W 68 min Sebastian Paszkowski zagrał do Kamila Śnieżynskiego, który nie dał szans Pawłowi Borzęckiemu. W 72 min doszło do kolejnego pojedynku obu panów, ale tym razem górą wyszedł z niego bramkarz Sokoła. Losy meczu rozstrzygnęły się w 78 min, kiedy sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką w polu karnym przez Marcina Misztala. Ta decyzja wzbudziła oburzenie w obozie ekipy z Urzędowa, co poskutkowało wysypem żółtych kartek. Protesty nic nie przyniosły, a chwilę później Jarosław Wójcik pewnym strzałem z 11 m ustalił wynik spotkania.

Sokół Konopnica – Orzeł Urzędów 2:1 (1:0)

Bramki: Złocki (44), J. Wójcik (78 z karnego) – Śnieżyński (68).

Sokół: Borzęcki – Próchniak, Sekrecki, Kusyk, K. Wójcik, Citkowski (80 Gospodarek), Obara (65 Kosidło-Wąsik), J. Wójcik, K. Dudek, Bednarski (75 Jęczeń), Złocki (65 Pryimak).

Orzeł: Ryczek – Góra (70 Kozak), Wereski (65 Goździuk), Misztal, Michalak, Barszcz, Kalisz, Kozakowski (85 Mazik), Śnieżyński, Paszkowski (58 Łaciński).

Żółte kartki: Kusyk, Kosidło-Wąsik – Łaciński, Misztal, Kozak, Kozakowski. Czerwona kartka: Misztal (90+2 min za dwie żółte). Sędziował: Golonka. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

POM Iskra Piotrowice – Garbarnia Kurów 7:2 (3:2)

Bramki: Stępień (20), Chrześcijan (28), Jarmuł (40), K. Orłowski (76), Kaczmarczyk (73, 86, 90+1) – Wałach (19), Maciej Ostrowski (43 samobójcza).

Bramki: Tracz – Maciej Ostrowski, Bartoszcze, Jarmuł (60 K. Orłowski), Marcin Ostrowski (46 Kozieł), Chrześcijan (68 Jurko), Korba, Gil, Sobkowicz (46 K. Ostrowski), Stępień (63 Kaczmarczyk), Zając

Garbarnia: Wójcik –Figiel (84 Haba), Guz, Hajduk, Kusyk (84 Rukasz), Głowacki, Stelmach, Wolszczak, Sadurski (84 Wiejak), Zlot, Wałach.

Żółte kartki: K. Orłowski, Marcin Ostrowski – Głowacki, Guz. Sędziował: Mikulski. Widzów: 200

Piaskovia Piaski – Granit Bychawa 2:1 (1:1)

Bramki: Słowik (38), Olender (70 z karnego) – Walęciuk (23).

Piaskovia: Mushtai – Olender, M. Ziętek, Jarosz, Gawrylak (85 Mazurek), T. Szklarz, Słowik, Niedzielski (79 Robak), Bomba (70 Czarnecki), Harkavka (83 Wargol), Strug (70 T. Nowak).

Granit: Małecki – Wolski, Lewczuk, Gajur, Piwnicki, W.Szacoń (65 K.Sprawka), Dudkiewicz, Niećko (77 J.Głazik), Walęciuk, Banachiewicz, Popławski.

Żółte kartki: T. Nowak, Olender – Piwnicki, Wolski, Szacoń. Sędziował: Kukuryk. Widzów: 100.

Polesie Kock – GKS Niemce 2:0 (1:0)

Bramki: Cybul (25), Sikorski (85).

Polesie: Zapał – Wójcik, Michał Skrzypek, Krupski, Kutnik, Misiarz, Marcin Skrzypek, Dobosz (60 Sikorski), Filipczuk(68 Nowakowski), Cybul, D. Majcher (65 Gałązka).

Niemce: Boguta – Kołtun (79 Kubera), Ł. Snopkowski, Olek, Mierzwa, Trochimiuk, Berej, Flisiak, Sokołowski (60 Stefaniak), Rejmak (70 Widyński), Łoś.

Żółte kartki: Olek, Berej. Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 50.

Opolanin Opole Lubelskie – Janowianka Janów Lubelski 4:2 (2:1)

Bramki: Wesołowski (5, 33), Fliszkiewicz (20), Sawicki (90) – Kulpa (22), Piecyk (65).

Opolanin: Adamczyk – Górniak (56 Sawicki), Wesołowski, Szafrański, Nowak, Dajos, Fiuk, Fliszkiewicz, Rożek (56 Kowalski), Łaska, Gierowski..

Janowianka: Pisarski – B. Wojtan, A. Wojtan, P. Sadowski (46 Lepiejza), Bodziuch, Sobótka, T. Sadowski, Kulpa, Piecyk, Dąbek (46 Daćka), J. Wojtan.

Żółte kartki: Wesołowski, Szafrański, Dajos – Pisarski, T. Sadowski, P. Sadowski, Sobótka, B. Wojtan. Czerwona kartka: P. Sadowski (po meczu za dwie żółte). Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 100

Stal Poniatowa – Tur Milejów 5:0 (3:0)

Bramki: Czarnecki (10, 26, 52), Radziejewski (33 z karnego), Wyroślak (72).

Stal: Rybarczyk – Frączek, Radziejewski, Pyda, Poleszak, Czarnecki, Wawer, Pikuła, Kucharczyk, Wyroślak, Parada (70 Kruk).

Tur: M. Budzyński – Ł. Kozak, D. Budzyński, Pawelec, Bodzak (75 Dłużak), Tyszczuk, K. Roczon, Polikowski, Rembiesa, Zarzeczny (60 Pizoń), Mirosław (60 J. Kozak).

Żółte kartki: Poleszak – K. Roczon, Pawelec. Sędziował: Ciupek. Widzów: 150.