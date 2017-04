Stok Zakrzówek – Wisła II Puławy 1:0. Zatrzymani przez beniaminka

Marcin Pasternak sprawił, że rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej będą jeszcze ciekawsze. 17-letni pomocnik trafił do siatki w doliczonym czasie gry i zapewnił ekipie z Zakrzówka sensacyjną wygraną nad liderem

Takie mecze się zdarzają. W Zakrzówku ten dzień pewnie będą długo wspominać, bo na Wisłę II każdy zespół mobilizuje się szczególnie. Do tej pory nie rozumiem, jak mogliśmy przegrać to spotkanie. Gratuluję jednak piłkarzom Stoku, bo zasłużyli sobie na ten triumf – powiedział Marcin Popławski, opiekun puławian.

Sobotni mecz przebiegał według dobrze znanego scenariusza. Wisła przyjechała do Zakrzówka wzmocniona kilkoma piłkarzami z pierwszej ligi i wyszła na boisko pewna siebie. Gospodarze z kolei nie czuli na sobie żadnej presji i od pierwszej minuty realizowali swój plan taktyczny. Polegał on na uważnej grze w defensywie i szukaniu szczęścia w kontratakach oraz stałych fragmentach gry.

Dość nieoczekiwanie jednak jako pierwsi bramkę mogli zdobyć miejscowi – w 2 min w spojenie trafił Andrzej Taczalski. Później do głosu doszli zawodnicy lidera „okręgówki”, którzy zepchnęli rywali do głębokiej defensywy. Nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe. Najlepsze zmarnował Sebastian Głaz, zawodnik z bogatą przeszłością na boiskach wyższych lig niż lubelska klasa okręgowa. Tym razem 26-latek nie potrafił znaleźć sposobu na Kamila Kozłowskiego, który bronił jak w transie. 30-letni golkiper dwa razy zatrzymał Głaza, a w kilku innych sytuacjach również spisał się fantastycznie.

Puławianie prawdziwy szok przeżyli jednak w doliczonym czasie gry, kiedy w zamieszaniu podbramkowym największym sprytem wykazał się Marcin Pasternak, który z 5 m wepchnął piłkę do siatki i dał Stokowi sensacyjne zwycięstwo. – Ten wynik to wielki krok w kierunku utrzymania się w lidze. Nie liczyliśmy tego dnia na punkty, dlatego tak mocno się z nich cieszymy – przyznał Grzegorz Kowalski, kierownik ekipy beniaminka.

Stok Zakrzówek – Wisła II Puławy 1:0 (0:0)

Bramka: Pasternak (90+2).

Stok: Kozłowski – Styk, Bojanowski, Taczalski, Pochwatka (75 Sagan), Budzyński, Kowalski, Michalski, Zdybel, Kozik, Orzeł (60 Pasternak).

Wisła II: Owczarzak – Jakóbczyk, Gusocenko, Mazurek, Gąska, Dudkowski, Głaz, Płonowski, Skrzypek (20 Kursa), Pożak, Osiak (50 Łętowski).

Żółte kartki: Bojanowski, Kowalski. Sędziował: Porębiak. Widzów: 80.