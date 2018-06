Tur - Niemce 1:0. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Jak się okazało po zakończeniu spotkania w Milejowie, nawet wygrana GKS Niemce w sobotnim meczu z Turem nie dałaby ekipie Tomasza Brzozowskiego utrzymania. – Niestety, ale zaczęliśmy wiosnę ze zbyt małym dorobkiem punktowym. Jesienią ci chłopcy wywalczyli jedynie 10 „ oczek”. W rundzie rewanżowej zgromadziliśmy ich aż 20. Graliśmy naprawdę dobrze, ale kilka razy zabrakło nam szczęścia. Gdybyśmy mieli jeszcze 4 czy 5 pkt więcej na koncie, to jestem pewien, że zachowalibyśmy ligowy byt – mówi Tomasz Brzozowski, opiekun GKS Niemce.

Sobotnia rywalizacja była bardzo zacięta. Przyjezdni nawet mogli objąć prowadzenie jako pierwsi, ale razili brakiem skuteczności. Najlepszą okazję zmarnował Michał Kubera, który z bliskiej odległości nie trafił w bramkę. Z czasem, kiedy do piłkarze z Niemiec zaczęły dochodzić głosy o niekorzystnych rezultatach na innych stadionach, ich motywacja zaczęła maleć. Tur natomiast ambitnie walczył o jak najlepszy wynik. W 70 min piłkę w polu karnym otrzymał Grzegorz Skorupa. Doświadczony gracz dobrze wiedział co z nią zrobić i wpakował ją do siatki obok rozpaczliwie interweniującego Kacpra Domownika.

Później milejowianie mogli jeszcze podwyższyć rezultat, ale brakowało im opanowania pod bramką rywali. – Nie zasłużyliśmy na spadek. Jest w tej lidze kilka ekip gorszych od nas. Co będzie dalej z piłką w Niemcach? Szefowie chcą szybkiego powrotu do okręgówki. Decyzję o moim pozostaniu w klubie podejmę dopiero po rozmowach z władzami – mówi Brzozowski. – Teoretycznie 11 miejsce na papierze wygląda całkiem przyzwoicie. W przyszłości wolelibyśmy jednak uniknąć tak nerwowej końcówki – mówi Tomasz Roczon, kierownik ekipy z Milejowa.

Tur Milejów – GKS Niemce 1:0 (0:0)

Bramki: Skorupa (70).

Tur: Kowalik – Budzyński, P. Roczon, Tzsycyuk, Dubicki, Polikowski, Ł. Kozak, Bodzak (80 Zarzeczny), Mirosław, Skorupa (80 K. Roczon), Rembiesa.

Niemce: Domownik – Kępka (70 Sokołowski), Ł. Snopkowski, Olek, Berej, Rejmak, Latek, Nalepa (72 Matuszczyk), Sałdenko, Kubera, Stępniak (46 Majewski).

Żółte kartki: Ł. Kozak – Latek. Czerwona kartka: Latek (60 min za dwie żółte). Sędziował: Rowiński. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki

Sokół Konopnica – Wisła II Puławy 4:1 (1:0)

Bramki: Obara (18), Jakub Kosidło-Wąsik (62, 72), Sekrecki (70) – Kursa (50).

Sokół: Borzęcki –Galiński, Gospodarek, Rzążewski, K. Wójcik (75 Koper), Lis (72 Próchniak), Obara (75 Krusiński), J. Wójcik, Kosidło-Wąsik, Bednarski (72 Kowalczuk) – Caban (46 Sekrecki).

Wisła: Owczarzak – Sadura, Salamandra, Kusal, Chudyba, Łukaszuk, Drozd, Drabik, Kursa, Plesz, Czeranowski.

Żółte kartki: K. Wójcik, Lis – Plesz, Kursa. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 100.

Polesie Kock – Opolanin Opole Lubelskie 4:4 (2:2)

Bramki: Wójcicki (19), Sikorski (41), Mitura (70), Filipczuk (79) – Rożek (15), Wesołowski (26), Gawron (54, 68).

Polesie: B. Mitura – Dobosz, D. Majcher (72 Augustynowicz), P. Mitura, Michał Skrzypek, Krupski (54 Maciej Skrzypek), Kamiński (47 Wójcik), Sikorski, Cybul (57 Al-Swaiti), Wójcicki (49 Filipczuk), Góral.

Opolanin: Kosik –Górniak, M. Nowak, Gasiński (46 Gawron), Gierowski, J. Nowak (46 Bakalarz), Duda (65 Bąska), Pyśniak (70 Łaska), Rożek, Dajos (85 Fiuk), Wesołowski.

Żółta kartka: Gawron. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 100.

Stal Poniatowa – Janowianka Janów Lubelski 3:0 (0:0)

Bramki: Pikuła (69), Jurak (89), Kucharczyk (90).

Stal: Rybarczyk – J. Węgorowski (65 Jurak), Radziejewski, S. Węgorowski, Pyda, Kowalski (65 Wyroślak), Czarnecki, Pikuła, Kucharczyk, Stalęga, Parada.

Janowianka: Skup – Bodziuch, B. Wojtan, Jargiełło, P. Sadowski, Chmiel, T. Sadowski, Kuźnicki (75 Flis), Kulpa (40 Lepiejza), Sobótka, Piecyk.

Żółte kartki: Kuźnicki, T. Sadowski. Sędziował: Porębiak. Widzów: 150.

Orzeł Urzędów – Garbarnia Kurów 5:2 (2:0)

Bramki: Kozakowski (9), Słoniewski (12, 90+2), Śnieżyński (56, 89) – K. Rukasz (68), Wiejak (90).

Orzeł: Chmiel – Janczarek, Misztal (22 Suchanowski), Wereski, Śnieżyński, Kozakowski (78 Mularczyk), Michalak, Mazik, Druzd, Słoniewski, Skoczylas.

Garbarnia: Figiel – Wieczorek (65 P. Rukasz), Guz (75 Czapla), S. Zlot, Kusyk, Bieniek (55 Haba), Wolszczak, Wałach (65 Wiejak), Głowacki, Gotowała, K. Rukasz.

Żółte kartki: Skoczylas – Rukasz, Głowacki. Sędziował: Marciniak. Widzów: 100.

POM Iskra Piotrowice – Orion Niedrzwica 3:1 (2:0)

Bramki: M. Orłowski (5), Gil (28), K. Orłowski (90+1) – Piorun (81).

POM: Tracz (46 Toruń) – Zieliński (54 Marcin Ostrowski), Kherouf, Maciej Ostrowski, Korba, Zając (85 K. Orłowski), Gil, Bartoszcze, Jurko, Sobkowicz (60 Michał Ostrowski), M. Orłowski (67 Stępień).

Orion: Jaśkowiak – Wiśniewski, Duda, Golda, Szymuś, Kostianiuk, Paszkowski, Baran, Żarnowski, Piorun, Małecki.

Żółte kartki: Zieliński, M. Orłowski, Korba, Gil – Szymuś, Paszkowski. Sędziował: Piórkowski. Widzów: 100.