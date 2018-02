Polska zagra z Litwą na Arenie Lublin. Co z biletami?

Chodzi o spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy, który piłkarska reprezentacja do lat 21 rozegra 27 marca. O to, kiedy ruszy sprzedaż biletów na mecz, pytają nas Czytelnicy.

– Na temat dokładnych terminów będziemy mogli poinformować po podpisaniu umowy ze stadionem w Lublinie – dowiedzieliśmy się w biurze prasowym PZPN.

Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wiadomo za to, że sprzedaż odbędzie się tylko za pośrednictwem internetowego portalu bilety.laczynaspilka.pl. Przewidziano dwie kategorie cenowe, w zależności od sektora. Tańsze bilety będą kosztować 15 złotych, a droższe 20 zł.

Marcowy mecz będzie kolejnym spotkaniem, jakie polska drużyna młodzieżowa rozegra w Lublinie. Podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21 na Arenie Lublin rywalizowaliśmy ze Szwecją i Słowacją. Z kolei w ubiegłych latach w spotkaniach towarzyskich Biało-Czerwoni podejmowali już m.in. Węgrów i Włochów.