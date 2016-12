Losowanie mistrzostw Europy do lat 21. Wiemy, kto zagra w Lublinie

Delegacje 12 drużyn, uczestniczących w turnieju, przybyły do Krakowa w środę. Wieczorem wszyscy spotkali się na oficjalnej kolacji, a w czwartek rano wizytowali centra pobytowe w Tychach i Krakowie. Następnie odbyły się spotkania robocze dla poszczególnych grup (uczestnicy, sponsorzy, dziennikarze), a o godz. 18 rozpoczęła się ceremonia losowania.

- Podczas Euro 2012 pokazaliśmy, jakie mamy piękne obiekty, jakim jesteśmy fantastycznym narodem. Jesteśmy dumni, że znów będziemy mogli zaprezentować się przed piłkarskim światem. Jestem przekonany, że na tym turnieju narodzą się wielkie gwiazdy, które będziemy podziwiali przez wiele kolejnych lat. Wśród nich mogą być także polscy zawodnicy. Mamy mocną drużynę, 30 czerwca zameldujemy się w Krakowie na finałowym spotkaniu - powiedział ambasador turnieju Marek Koźmiński podczas czwartkowej uroczystości.

Już wcześniej było wiadomo, że reprezentacja Polski trafi do grupy A i dwa pierwsze spotkania (w tym mecz otwarcia) rozegra w Lublinie. Zagadką pozostawało to, z kim się zmierzy.

Losowanie rozpoczęto od najwyżej rozstawionych zespołów. Portugalia trafiła do grupy B, a Niemcy do C. Następnie Koźmiński przeszedł płynnie do teoretycznie najsłabszego, trzeciego koszyka. Do Polski dolosowano kolejno reprezentacje: Szwecji, Słowacji i Anglii.

W Lublinie odbędą się trzy spotkania. 16 czerwca Polska zmierzy się tu ze Słowacją, 19 czerwca ze Szwecją, a 22 czerwca zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy drużynami narodowymi Słowacji i Szwecji. Anglicy wszystkie mecze rozegrają w Kielcach.

Według wstępnego harmonogramu mecz otwarcia odbędzie się o godz. 20.45. Co ciekawe, nie będzie to pierwsze spotkanie turnieju, bo wcześniej, w Kielcach, zmierzą się reprezentacje . Ostateczne decyzje odnośnie godzin rozegrania meczów, a także tego, gdzie odbędą się spotkania z grup B i C, zostaną podjęte po konsultacjach z Telewizją Polsat, najpóźniej do 15 grudnia.

UEFA jako oficjalne centra pobytowe dla drużyn, rozgrywających swoje mecze w Lublinie, zarekomendowała hotele: Grand Hotel Lublinianka, Mercure oraz Korona, a także boiska: Avii w Świdniku, przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie oraz w Dąbrowicy. Według nieoficjalnych informacji Biało-Czerwoni zamieszkają w Hotelu Royal Botanic przy ul. Północnej.

Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się od 16 do 30 czerwca 2017 roku. Zostaną rozegrane w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Tychach. Po raz pierwszy w historii weźmie w nich udział 12 drużyn, podzielonych na trzy czterozespołowe grupy. Do półfinałów awansują zwycięzcy każdej z nich, a także najlepsza drużyna z drugich miejsc. Tytułu mistrzowskiego broni reprezentacja Szwecji.

Otwarta sprzedaż biletów na turniej ruszy w lutym. W Internecie odbywać się będzie wyłącznie poprzez oficjalną stronę turnieju U21Poland.com za pośrednictwem systemu KupBilet.pl. Organizatorzy planują także uruchomienie punktów stacjonarnych na terenie całego kraju. Szczegółowy harmonogram sprzedaży zostanie ogłoszony 15 grudnia. W sumie do dystrybucji trafi 323 821 wejściówek.

Wyniki losowania Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017

Grupa A: Polska, Słowacja, Szwecja, Anglia * Grupa B: Portugalia, Serbia, Hiszpania, Macedonia * Grupa C: Niemcy, Czechy, Dania, Włochy.