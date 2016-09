Polska - Kazachstan. Gdzie oglądać? Transmisja na żywo w TV i Internecie

Pewne zwycięstwo i to najlepiej kilkoma bramkami to cel dla zespołu Adama Nawałki na pierwsze spotkanie eliminacyjne do mundialu Rosji. Trudno jednak, żeby było inaczej. Biało-czerwoni, ćwierćfinaliści ostatnich mistrzostw Europy, są głównym faworytem grupy. Natomiast zajmujący 96 miejsce w rankingu FIFA Kazachstan uważany jest za ich teoretycznie najsłabszego przeciwnika.

O umiejętnościach podopiecznych Jurija Krasnożana najlepiej świadczy porażka z Kirgistanem sprzed kilku dni. Nasz najbliższy rywal przegrał to spotkanie 0:3. Ale pochopnych wniosków nie ma sensu wyciągać. – Jeżeli ktokolwiek orientuje się w składzie reprezentacji Kazachstanu, dobrze wie, że bez takich zawodników jak Logvinenko, Nuserbayev czy Muzhikov ta drużyna jest na pewno dużo słabsza, a niektórzy podstawowi gracze jak Shomko weszli na boisko z ławki rezerwowych – powiedział analityk naszej kadry Hubert Małowiejski.

W składzie biało-czerwonych na pewno dojdzie do przynajmniej jednej zmiany w porównaniu z żelazną jedenastką z Euro 2016. Wśród powołanych zawodników nie ma Krzysztofa Mączyńskiego, który doznał kontuzji i obniżył loty. W środku pola obok Grzegorza Krychowiaka, który choć nie gra na razie w PSG, nie musi drżeć o miejsce w składzie, najprawdopodobniej wystąpi Piotr Zieliński lub Karol Linetty. Obaj zbierają świetne noty w Serie A i to raczej jeden z nich, a nie defensywnie nastawiony Tomasz Jodłowiec będzie wyborem Nawałki.

Niewykluczone, że do zmiany dojdzie także na lewej stronie obrony. Selekcjoner waha się tu między Arturem Jędrzejczykiem, a wracającym po kontuzji Maciejem Rybusem.

– Na pewno nikt mi miejsca w składzie za darmo nie odda. Najważniejsze to być w dobrej formie i dyspozycji. Artur na mistrzostwach spisał się świetnie i na pewno będzie walczył o swoje. To tylko duży plus dla trenera, ponieważ w zespole jest rywalizacja i szkoleniowiec ma w kim wybierać. Różnimy się trochę od siebie z „Jędzą”, jesteśmy różnymi typami zawodników. Ja wcześniej grałem wyżej, w linii pomocy, więc miałem dużo więcej zadań ofensywnych. Artur grywał na środku obrony i na jej boku, jest ode mnie wyższy, silniejszy. Różnic jest trochę. Szansę na grę ma każdy, po to trener powołuje tylu zawodników. Każdy ma swoje umiejętności i jakość, trzeba to tylko potwierdzić na treningach. Wszyscy stoją przed możliwością wyjścia na boisko – powiedział nowy zawodnik Olympique Lyon na konferencji prasowej.

Polska - Kazachstan - gdzie oglądać?

Transmisja na żywo z meczu Polska – Kazachstan w niedzielę od godz. 18 w Polsacie.