Reprezentacja Polski rozstawiona przed losowaniem finałów MME

To oznacza, że tych dwóch potęg na pewno unikniemy w fazie grupowej. Wśród naszych potencjalnych rywali znajdują się natomiast: Anglia, Hiszpania oraz Dania (drugi koszyk), a także: Włochy, Szwecja, Czechy, Serbia, Słowacja i Macedonia (trzeci koszyk).

Z jednej strony możemy więc znaleźć się w grupie śmierci z naszpikowanymi gwiazdami drużynami Hiszpanii i Włoch oraz bardzo mocną Szwecją. Z drugiej, możemy trafić na przykład na Danię, Słowację i Macedonię. Losowanie będzie miało bardzo duże znaczenie, ponieważ awans do półfinałów wywalczy tylko zwycięzca każdej grupy oraz jedna drużyna, legitymująca się najlepszym bilansem, spośród tych, które zajmą drugie miejsca.

Mający wsparcie publiczności Polacy są zaliczani do grona faworytów. W składzie naszej drużyny mogą znaleźć się m.in.: Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik (Napoli), Karol Linetty (Sampdoria), Bartosz Kapustka (Leicester), Mariusz Stępiński (Nantes) czy Paweł Dawidowicz (Bochum). W ostatnim sprawdzianie nasza drużyna narodowa, grając bez pięciu zawodników ze wspomnianej szóstki, pokonała 1:0 Niemców, którzy wygrali swoją grupę eliminacyjną z kompletem zwycięstw. Nasi rywale również wystąpili jednak bez kilku kluczowych graczy.

– W tym roku nie przegraliśmy meczu, a we wtorek jeszcze przerwaliśmy passę zwycięstw reprezentacji Niemiec. Teraz czekamy na marzec, na kolejne zgrupowanie i zobaczymy jak nam dalej pójdzie. Niemcy niczym nas nie zaskoczyli. Mieliśmy analizę ich gier i widzieliśmy ich mocne oraz słabe strony. To wszystko później sprawdziło się w meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy stali razem i czyhali na kontry, to te sytuacje przyjdą. Niemcy mają klasowych piłkarzy, większość z nich gra w Bundeslidze, więc musieliśmy być drużyną w tym meczu. Indywidualności stały po stronie Niemiec, ale tak to w piłce bywa, że najczęściej wygrywa kolektyw – mówi dla laczynaspilka.pl pomocnik naszej drużyny narodowej Patryk Lipski.

Młodzieżowe Euro zostanie rozegrane w dniach 16-30 czerwca w sześciu polskich miastach. Jedną z aren turnieju będzie Lublin, gdzie odbędą się trzy mecze fazy grupowej – dwa z udziałem Polaków, w tym mecz otwarcia. Otwarta sprzedaż biletów na turniej ruszy w lutym. Odbywać się będzie wyłącznie poprzez Oficjalną Stronę Turnieju U21Poland.com za pośrednictwem systemu KupBilet.pl.

– Mistrzostwa Europy to będzie wielkie święto piłkarskie w Polsce, ale jeszcze daleka droga do tego turnieju. Każdy z nas, piłkarzy w klubie musi pokazywać, że zasługuje na kadrę i na ten turniej – przekonuje Lipski.

1. koszyk: Polska, Niemcy, Portugalia * 2. koszyk: Anglia, Hiszpania, Dania * 3. koszyk: Włochy, Szwecja, Czechy, Serbia, Słowacja, Macedonia.