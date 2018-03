Wielki futbol wraca na Arenę. Mistrzostwa świata w piłce nożnej także w Lublinie

Latem 2017 roku trzy mecze Młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21 obejrzało z trybun Areny Lublin 40 765 kibiców

Polska zorganizuje mistrzostwa świata do lat 20 w 2019 roku. Jednym z miast-gospodarzy turnieju będzie Lublin.

Polska-Słowacja, Polska-Szwecja, Słowacja-Szwecja – trzy mecze Młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21, które latem 2017 roku obejrzało z trybun Areny Lublin 40 765 kibiców sprawiły, że nasze miasto zyskało uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najwyższa średnia frekwencja dała nam przepustkę do zorganizowania jeszcze większego turnieju – mistrzostw świata do lat 20, które w piątek w kolumbijskiej Bogocie powierzyła Polsce FIFA.

Oficjalna informacja o tym, że nasze miasto znajdzie się wśród gospodarzy turnieju, na którym w przeszłości błyszczeli Leo Messi czy Diego Maradona, zostanie ogłoszona prawdopodobnie dziś w trakcie konferencji prasowej o godz. 13 w Warszawie.

Według naszych informacji, sprawa jest już przesądzona. Świadczy o tym również wpis prezydenta Lublina na Facebooku. „MAMY TO! Polska zorganizuje w przyszłym roku piłkarskie mistrzostwa świata do lat 20, a jest szansa, że Lublin będzie jednym z miast-organizatorów imprezy!” – napisał Krzysztof Żuk.

Polska w walce o prawo organizacji turnieju pokonała Indie. Tym samym w naszym kraju odbędzie się kolejna już duża międzynarodowa impreza po Euro 2012, finale Ligi Europy w 2015 roku i wspomnianych wcześniej mistrzostwach Europy do lat 21 w 2017 roku. To nie wszystko, bo nieoficjalnie mówi się, że w Warszawie w 2020 roku może odbyć się też finał Ligi Mistrzów. Żadna inna federacja nie dostawała w ostatnich latach dużych imprez tak często jak Polski Związek Piłki Nożnej.

– Dzięki perfekcyjnie przygotowanej aplikacji oraz zaangażowaniu wielu ludzi, po raz kolejny możemy być dumni, że Polska będzie gospodarzem tak prestiżowej imprezy, jaką są mistrzostwa świata do lat 20 – skomentował dla kanału „Łączy nas Piłka” Maciej Sawicki, sekretarz generalny związku.

– To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas największa organizacja futbolu na świecie. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej na naszym globie wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Teraz czas na kolejny sprawdzian, któremu jako federacja i kraj podołamy – zapewnia prezes PZPN Zbigniew Boniek, cytowany przez portal Łączy Nas Piłka.

W organizowanym w Polsce turnieju wezmą udział 24 drużyny. Polska ma zapewniony udział w imprezie jako gospodarz. Pozostali uczestnicy – pięć drużyn z Europy, dwie z Oceanii oraz po cztery z Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz strefy CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby) – będą musiały wywalczyć awans w kwalifikacjach. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty będą bronić Anglicy.

>>>