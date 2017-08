Bogdan Antolak (Grom Różaniec): Czekają nas trudne mecze

Po dwóch wygranych z rzędu podzieliliście się punktami z Omegą Stary Zamość. Jak z Pana perspektywy wyglądał ten mecz?

– To było bardzo ciekawe spotkanie toczone w szybkim tempie i było na co popatrzeć. Oba zespoły stwarzały okazje. Moim zdaniem my tych klarownych sytuacji mieliśmy dużo więcej i bardziej zasłużyliśmy na wygraną. Do tego należały się nam dwa rzutu karne, ale nie zostały podyktowane. A mamy pewność, że w jednej z nich rywal ewidentnie zagrał piłkę ręką.

To był mecz zespołów mających w tym sezonie spore aspiracje?

– Trener Omegi Paweł Lewandowski latem mocno odmłodził zespół. W jego drużynie są teraz może mniej doświadczeni, ale bardzo ambitni gracze. Do tego są nieźle wyszkoleni technicznie i potrafią grać na jeden, dwa kontakty. Widać, że to poukładana drużyna. Zależało nam na wygranej bo graliśmy u siebie. Mam też pewne pretensje do swojego zespołu, bo rywale zdobyli bramkę po naszym ewidentnym błędzie. Byliśmy odrobinę lepsi, ale nie udało się. Cóż tak czasami bywa i nie ma co się załamywać bo to dopiero początek ligi.

W środę gracie kolejne spotkanie i może teraz los odda to co zabrał?

– Czeka nas kolejny trudny mecz ze spadkowiczem z IV ligi – Unią Hrubieszów. Mamy świadomość, że to rywal jeszcze bardziej wymagający niż Omega. Dlatego jeżeli tym razem szczęście będzie po naszej stronie i wyeliminujemy błędy jakie nam się zdarzyły w niedzielę to powinniśmy wywalczyć korzystny rezultat. W ogóle ten tydzień będzie dla nas bardzo trudny. Terminarz tak się dla nas ułożył, że gramy z bardzo wymagającymi rywalami co trzy dni. Przypomnę, że w niedzielę czeka nas mecz z kolejnym pretendentem do awansu – Huczwą Tyszowce. Mam jednak nadzieję, że zdobędziemy w tych starciach punkty.

Po serii gier z zespołami walczącymi o awans przyjdą mecze z teoretycznie łatwiejszymi rywalami...

– To są teoretycznie słabsi rywale. Natomiast nasza mobilizacja i podejście do każdego kolejnego meczu musi być taka sama. To jednak przyszłość. Teraz najważniejsze są dla nas starcia z Unią i Huczwą i na nich się koncentrujemy.

DZISIAJ GRAJĄ

Igros Krasnobród – Ostoja Skierbieszów (godz. 16.30) * Orion Dereźnia Solska – Victoria Łukowa/Chmielek (17) * Huczwa Tyszowce – Orkan Bełżec (17) * Unia Hrubieszów – Grom Różaniec (17) * Korona Łaszczów – Gryf Gmina Zamość (17) * Olender Sól – Olimpia Miączyn (17.30) * Włókniarz Frampol – Sokół Zwierzyniec (17.30) * Omega Stary Zamość – Olimpiakos Tarnogród (17.30).