Burżuazja najlepsza w Turnieju Charytatywnym we Frampolu

Na zakończenie 2017 roku Włókniarz we współpracy z Burmistrzem Frampola zorganizował halowy turniej piłkarski, w którym w większości wzięli udział zawodnicy na co dzień występujący w zamojskiej klasie okręgowej. Zwycięzcą okazała się Burżuazja, która po rzutach karnych pokonała w finale zespół Łukowej

Do zmagań przystąpiło 15 zespołów, podzielonych na trzy grupy. Awans co ćwierćfinałów wywalczyły dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup, a także dwie drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym.

Rywalizacja na parkiecie od samego początku była bardzo zacięta bo mecze w większości były bardzo wyrównane. W półfinałach Dywany Łuszczów uległy Łukowej, a Burżuazja rozprawiła się z ekipą Przepraszam Pomyłka dopiero po rzutach karnych. Młodzi zawodnicy z Frampola powetowali sobie porażkę i w meczu o 3 miejsce pokonali zespół z Łuszczowa. Natomiast po bardzo zaciętym finale z wygranej nad Łukową w serii rzutów karnych cieszyła się Burżuazja.

Najlepszym zawodnikiem zmagań został Mateusz Staroń (Łukowa), najskuteczniejszym strzelcem okazał się Paweł Nawrocki (Przepraszam Pomyłka) zdobywając 10 bramek, a w bramce spisywał się najlepiej Jacek Stadnicki (Burżuazja).

Poza rozgrywkami na parkiecie kibice mogli wziąć udział w loterii fantowej, a także licytacji koszulek znanych zespołów z regionu. – Cały dochód z turnieju i loterii zostanie przekazany dla dwójki potrzebujących dzieciaków z gminy Frampol – wyjawia Mirosław Kubina, prezes Włókniarza i pomysłodawca turnieju. – Chciałbym serdecznie podziękować Zbigniewowi Pajakowi za koszulkę Przemysława Tytonia z okresu gry w PSV Eindhoven, Tomaszowi Płazie za trykot z podpisami zawodników Górnika Łeczna, Piotrowi Welczowi za koszulkę Hetmana Zamość i Krzysztofowi Szostakowi z AMH 365 Sport za strój MKS Perły Lublin z podpisami zawodniczek – wylicza Kubina. – Uzbieraliśmy łącznie 4000 złotych i bardzo to nas cieszy. Dodam, że pomysł na organizację turnieju zrodził się miesiąc wcześniej i nie było czasu aby zebrać więcej fantów.

Organizacja turnieju nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc mieszkańców gminy. – Duże słowa uznania kieruję też do Burmistrza Tadeusza Niedźwieckiego, który ufundował puchary i statuetki, a także do Elżbiety Chmiel, dyrektor SZS we Frampolu, za udostepnienie obiektu. Cieszę się , że fantami wspomógł nas LZPN ,a nasz zamojski OZPN przysłał sędziów, którzy nieodpłatnie przez niemal 10 godzin sędziowali zawody – mówi prezes Włókniarza.

Impreza była na tyle udana, że za rok planowana jest druga edycja. – Rywalizacja była bardzo wyrównana i toczona w duchu fair play. Zainteresowanie udziałem było spore i nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych bo zabrakło by czasu na rozegranie wszystkich spotkań. Jestem pewny, że za rok spotkamy się znowu – kończy Kubina.

Uczestnicy Turnieju: Leśne Dziadki, Metalowiec Goraj, Iskierka Krzemień, Junior Team, Banda Grubego, Czarne Konie, Przepraszam Pomyłka, Dywany Łuszczów, Slam Drinkers, Łukowa, Burżuazja, Kanonierzy, Balasjo, Relax Księżpol, Dalimex Lublin.

Ćwierćfinały: Leśne Dziadki – Dywany Łuszczów 1:1 (1:2 karne) * Przepraszam Pomyłka – Dalimex 6:0 * Balasjo – Łukowa 0:0 (1:3 karne) * Banda Grubego – Burżuazja 0:3

Półfinały: Dywany Łuszczów – Łukowa 1:2 * Przepraszam Pomyłka – Burżuazja 0:0 (0:1 karne)

Mecz o trzecie miejsce: Dywany Łuszczów – Przepraszam Pomyłka 3:5

Finał: Burżuazja – Łukowa 2:2 (3:1 karne)