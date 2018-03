Czy ruszy zamojska klasa okręgowa? Wszystko zależy od aury

– Mając na uwadze dużą zmienność warunków atmosferycznych decyzja o rozegraniu najbliższej kolejki lub poszczególnych meczów zostanie podjęta w piątek o godzinie 12 – Czekamy na pisemne informacje z klubów. Jednakże biorąc pod uwagę niekorzystne prognozy na najbliższy weekend decyzja może być podjęta w godzinach porannych w sobotę lub niedzielę o czym niezwłocznie zostaną powiadomione zainteresowane kluby – czytamy na stronie Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Runda wiosenna co roku niesie za sobą bardzo dużo emocji. W tym sezonie liderem na półmetku jest Huczwa Tyszowce, która drugi rok z rzędu jest głównym kandydatem do awansu. Tuż za nią jest jednak Unia Hrubieszów, której celem jest powrót do IV Ligi już w kolejnym sezonie. – Szykujemy się do pierwszego meczu nowej rundy, ale mamy świadomość, że pogoda może pokrzyżować rozegranie meczów. Chcemy obronić pierwsze miejsce z jesieni, a o tym co będzie dalej pomyślimy po zakończeniu rozgrywek – mówi Janusz Zarębski, kierownik zespołu z Tyszowiec. – Początek rundy będzie bardzo istotny dla wielu zespołów z czołówki i nie będą one mogły pozwolić sobie na gubienie punktów. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie i każdy kolejny mecz będzie ciężki bo w lidze jest dużo innych dobrych zespołów – dodaje.

16 kolejka: Orion Dereźnia Solska – Huczwa Tyszowce * Unia Hrubieszów – Igros Krasnobród * Omega Stary Zamość – Ostoja Skierbieszów * Korona Łaszczów – Orkan Bełżec * Włókniarz Frampol – Grom Różaniec * Olender Sól – Olimpiakos Tarnogród * Victoria Łukowa/Chmielek – Gryf Gmina Zamość * Olimpia Miączyn – Sokół Zwierzyniec.