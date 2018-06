Igros - Huczwa 0:10. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Igros chcąc zachować jeszcze jakiekolwiek szanse na utrzymanie musiał dokonać cudu i pokonać zmierzającą pewnym krokiem do IV Ligi ekipę z Tyszowiec. Przez pierwsze 30 minut gospodarze radzili sobie nieźle, ale o dalszych losach rywalizacji będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. W 33 minucie wynik spotkania otworzył Sebastian Denkiewicz, a cztery minuty przed przerwą na 2:0 dla gości podwyższył Dominik Karaszewski. W drugiej połowie na murawie grała w zasadzie tylko Huczwa. Sygnał do ataku dał w 49 minucie Damian Okalski, a potem na listę strzelców wpisali się także Przemysław Sioma, Stanisław Anioł i Damian Ziółkowski. Popularny „Ziółek” zdobył zresztą aż cztery bramki i kolejny raz potwierdził, że klasa okręgowa to dla niego zdecydowanie za niskie progi. Ciekawe, jak utalentowany napastnik poradzi sobie szczebel wyżej, bo tylko totalny kataklizm może odebrać Huczwie w tym sezonie awans.

Najgroźniejszy rywal drużyny trenera Marcina Łysia, Unia Hrubieszów w środę wywalczyła punkty bez konieczności wybiegania na boisko. A to dlatego, że pogodzona ze swoim losem Ostoja Skierbieszów oddała starcie z wiceliderem walkowerem. Do skutku nie doszedł także mecz w Miączynie, gdzie tamtejsza Olimpia miała zmierzyć się z Orionem Dereźnia Solska. Olimpia w przypadku zwycięstwa mogła być pewna utrzymania. Niestety kibice zamiast meczu o przysłowiowe sześć punktów musieli obejść się smakiem. A to dlatego, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego goście poinformowali rywali, że ze względu na awarię busa nie są w stanie dotrzeć do Miączyna.

Problemów z rozegraniem meczu nie było natomiast w Różańcu. Miejscowy Grom po bardzo wyrównanym i zaciętym spotkaniu podzielił się punktami z Koroną Łaszczów. Przed przerwą bramkę dla gości zdobył Przemysław Wawryca i Korona dość niespodziewanie prowadziła. Po przerwie do wyrównania doprowadził Jacek Podolak, ale chwilę później na listę strzelców ponownie wpisał się Wawryca. Gospodarze pokazali jednak charakter i w 61 minucie Paweł Kurzyna ustalił wynik spotkania na 2:2.

Wyniki meczów zaległej 17 kolejki: Grom Różaniec – Korona Łaszczów 2:2 (Podolak 55, Kurzyna 61 – Wawryca 33, 58) * Igros Krasnobród – Huczwa Tyszowce 0:10 (Denkiewicz 33, Karaszewski 41, 81, Okalski 49, Ziółkowski 59, 68, 70, 88, Sioma 69, Anioł 79) * Sokół Zwierzyniec – Victoria Łukowa Chmielek 0:5 (Szostak 16, Kulpa 18, Dadak 71, Gajdur 88, 89) * Orkan Bełżec – Omega Stary Zamość 1:1 (Nowosad 76 – Bojar 90) * Ostoja Skierbieszów – Unia Hrubieszów 0:3 (walkower) * Olimpia Miączyn – Orion Dereźnia nie odbył się (goście nie dojechali).