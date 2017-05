Igros lepszy od Omegi, grała zamojska okręgówka

Przed kilkoma dniami w kluczowym dla układu tabeli Huczwa Tyszowce rozgromiła na własnym boisku Roztocze Szczebrzeszyn 5:1. Biało-zieloni najwyraźniej zachłysnęli się jednak tym sukcesem, bo już w kolejnym spotkaniu musieli uznać wyższość znacznie niżej notowanej Pogoni 96 Łaszczówka. Ta porażka niewiele ich jednak kosztowała, bo punkty znów straciło Roztocze, które przegrało na własnym boisku z Victorią Łukowa/Chmielek 0:2.

– W pierwszej połowie Roztocze dominowało. Miało rzut karny, ale nie potrafiło go wykorzystać. Po przerwie zagraliśmy troszkę odważniej, zrobiliśmy trzy zmiany i to okazało się kluczowe. Nowi zawodnicy wnieśli powie świeżości do naszej gry. Gospodarzom brakowało rezerwowych. W końcówce opadli z sił, a my to wykorzystaliśmy, strzelając dwa gole. Wciąż pniemy się w górę tabeli, odrabiamy straty, ale jeśli będą przydarzały się nam takie wpadki jak w meczu z Sokołem Zwierzyniec, ciężko będzie ugrać coś więcej. Walczymy do końca – powiedział szkoleniowiec Victorii Marek Hyz.

Jego podopieczni awansowali już na trzecie miejsce w ligowej tabeli, ale do lidera tracą aż osiem oczek. Taka sama jest strata Gromu Różaniec, który mocno męczył się na trudnym terenie we Frampolu, ale ostatecznie zwyciężył 3:2. Dystans znów straciła natomiast Omega Stary Zamość, która przegrała u siebie z Igrosem Krasnobród 0:1.

Jedynym niepokonanym na wiosnę zespołem jest Pogoń 96, która kontynuuje marsz w górę tabeli. Dzięki remisowi z Gromem i wygranej z Huczwą jest już na 12 pozycji i jeśli utrzyma regularność zdobywania punktów, nie powinna mieć najmniejszych problemów z utrzymaniem w rozgrywkach.

Omega Stary Zamość – Igros Krasnobród 0:1 (Zagidulin 38)

Pogoń 96 Łaszczówka – Huczwa Tyszowce 2:1 (Lasot 26, Cywka 60 – T. Raczkiewicz 76)

Roztocze Szczebrzeszyn – Victoria Łukowa/Chmielek 0:2 (Hanas 70, J. Kulpa 81)

Sokół Zwierzyniec – Olimpia Miączyn 2:2 (E. Kniaziowski 15, 90 – Łyp 65, Musiał 75)

Korona Łaszczów – Cosmos Józefów 3:0 (Stefanik 30 z karnego, Borowiak 36, Rój 60)

Potok Sitno – Olender Sól 1:3 (Pyś 1 – Sz. Kiełbasa 25, 65, 72)

Sparta Wożuczyn – Orion Dereźnia Solska 1:5 (M. Chudyga 55 – Borowski 30, 57, Wilkos 63, 74, Bastrzyk 85)

Włókniarz Frampol – Grom Różaniec 2:3 (Nawrocki 68, D. Swatowski 90 – Grelak 42, P. Dycha 60 samobójcza, Kwiatkowski 85).