Korona - Huczwa 1:5. Potwierdzili klasę

Zespół trenera Marcina Łysia przed tygodniem w hicie rundy uległ u innemu kandydatowi do awansu – Unii Hrubieszów 1:2 i w ostatnim tegorocznym spotkaniu chciał powetować sobie porażkę z byłym IV-ligowcem w derbowym zwycięstwem. I już w 2 minucie wynik spotkania otworzył Kamil Droździel. Na kolejne trafienie przyszło poczekać do 45 minuty kiedy to gola do szatni zdobył Łukasz Bubeła. Ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców po raz drugi w 61 minucie, a po jednym golu dołożyli jeszcze Damian Ziółkowski i Przemysław Sioma. Honorowego gola dla gospodarzy na cztery minuty przed końcem zdobył Bartosz Jamroż i mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla najlepszej drużyny po rundzie jesiennej.

Niezwykle cenne zwycięstwo odniosła Olimpia Miączyn. Podopieczni trenera Jarosława Kaczoruka w meczu o przysłowiowe „sześć punktów” pokonali u siebie Włókniarza Frampol 3:0. Gospodarzy na prowadzenie wyprowadził już w 5 minucie Mateusz Łyko, a w końcówce na listę strzelców wpisał się Mariusz Karpiuk i Łukasz Markiewicz. Dzięki temu ekipa z Miączyna nieco poprawiła swoją sytuację w tabeli i wiosną stoczy zażartą batalię o utrzymanie.

Korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 1:5 (0:2)

Bramki: Jamroż (86) – Droździel (2), Bubeła (45, 61), Ziółkowski (75), Sioma (81).

Korona: Mac (46 Fedyna) – Kuźniarski, Brytan, Mossourec (80 Krawczyk), Huzar (80 Swatowski) – Jamroż, Sadowski (46 Borowiak), Stefanik (80 Wojnarski), Nizio, Śrótwa – Rój.

Huczwa: Waśkiewicz (80 Wojtaszek) – Misztal Anioł, Bubeła, Sak – Podolak, Sioma (80 Podborny) – Droździel (60 Materna) – Ziółkowski, Maliszewski (60 Antoniuk), Okalski (72 Wybranowski).

Czerwona kartka: Bubeła (70 min za dwie żółte).

Sędziował: Tomasz Ostrowski.

Olimpia Miączyn – Włókniarz Frampol 3:0 (1:0)

Bramki: Łyko (5), Karpiuk (77), Markiewicz (85).

Olimpia: Wolanin (85 Szczepaniak) – Markiewicz, Karpiuk, Łyko, Cisek – Yakovliuk (68 Nowak), Chmiel (40 Kulas), Wasilewicz, Różniatowski (55 Żyła), Kukiełka (83 Praczuk), Łyp.

Włókniarz: Saj – Spólnik, W. Branewski, Kawecki, Myszak – Wnuk (82 P. Branewski), Malec (70 Kubina), R. Swatowski, Kapica, Majkut (70 M. Swatowski) – Decyk.

Sędziował: Mariusz Szczurek.