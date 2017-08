Korona Łaszczów – Grom Różaniec 2:4. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Jako pierwszy sygnał do ataku dała Kamil Raduj, ale jego strzał z dystansu poszybował nap poprzeczką. Chwilę później przed świetną szansą stanęła Korona, ale w ostatniej chwili niebezpieczeństwo zażegnał Marek Grelak. W kolejnych minutach lepiej na boisku prezentowali się zawodnicy trenera Bogdana Antolaka. I w 21 minucie Kamil Kaproń wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. Trzy minuty później goście mogli prowadzić już 2:0, ale mający piłkę na piątym metrze od bramki Arkadiusz Kwiatkowski nie potrafił oddać celnego strzału. Zmarnowana okazja mocno zmobilizowała pomocnika z Różańca bo w 36 minucie Kwiatkowski popisał się świetnym strzałem sprzed pola karnego i podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

Korona nie miała jednak zamiaru dawać za wygraną. I na cztery minuty przed przerwą kontaktową bramkę zdobył Przemysław Wawryca po bardzo składnej akcji Karola Śrótwy z Przemysławem Wawrycą wykończył Piotr Borowiak i tym samym wynik spotkania pozostawał sprawą otwartą.

Gospodarze świetnie rozpoczęli drugą połowę spotkania. W 48 minucie bramkę po bardzo składnej akcji Karola Śrótwy z Wawrycą wykończył Piotr Borowiak i tym samym wynik spotkania pozostawał sprawą otwartą.Grom nie zamierzał się jednak poddać i siedem minut później Paweł Kurzyna mógł znów dać prowadzenie swojej drużynie, ale piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę. Niedzielne popołudnie należało jednak do Kapronia. Pomocnik Gromu po raz drugi trafił do siatki w 63 minucie, a osiem minut przed końcem spotkania skompletował hattricka i dzięki temu Grom Różaniec po dwóch kolejkach ma na swoim koncie komplet zwycięstw.

– W pierwszej połowie mój zespół zaprezentował się z dobrej strony. Drużyna starała się grać piłką, zabrakło nam jednak wykończenia. Ogólnie pod względem piłkarskim były to ciekawe zawody. Rywale mieli jednak więcej argumentów i osiągnęli przewagę m.in. poprzez grę w powietrzu – ocenił spotkanie trener Korony Jerzy Bojko. – Nastawialiśmy się na ciężki mecz, bo ostatnio w Łaszczowie nie udało nam się wygrać. Jednak przez niemal całe spotkanie byliśmy zespołem lepszym. Mieliśmy 10 minut słabości i rywal to bezlitośnie wykorzystał – ocenia Bogdan Antolak, szkoleniowiec Gromu. – Potem znów wróciliśmy do naszego stylu grania i mieliśmy jeszcze kilka sytuacji do zdobycia kolejnych bramek. Cieszy mnie druga wygrana, a także to jaka w zespole panuje atmosfera. To bardzo dobrze rokuje na przyszłość – zakończył Antolak.

Korona Łaszczów – Grom Różaniec 2:4 (1:2)

Bramki: Kaproń (21, 63, 82), Kwiatkowski (36) – (41), Borowiak (48).

Korona: Mac – Krawczyk (75 Rój), Stefanik, Brytan, Borowiak – Nizio, Jamroż, Huzar, Sadowski (75 N.Swatowski), Wawryca – Śrótwa.

Grom: Markowicz – Kaproń, Kurzyna, Mazur, Grelak – Kapuśniak (88 Jędrychów), Przeszło, Raduj (75 Kuczyński), Kaproń, Kwiatkowski – Grasza (55 Wojtowicz).

Sędziował: Mateusz Kowalczuk

POZOSTAŁE WYNIKI ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Omega Stary Zamość – Orkan Bełżec 0:0

Omega: Sasim – Baran (83 Wiatrzyk), Grela, Mikulski, Dywański – P. Tchórz, K. Bojar (46 Bochniak), M. Bojar, J. Goch – Nizioł (89 Sałamacha), Muda (73 Maciejewski).

Orkan: Preiss – Łakus, Łasocha, Kołodziejski, Cisek – Nowosad (68 K. Czachor), Maciejko (80 Bajwoluk), M. Czachor, Kawałko – Ozkavak (55 Krawczyk), Kudlicki (78 Kiszczuk).

Czerwona kartka: Łukasz Mikulski 25 (za faul).

Sędziował: Marek Borowiński.

Olender Sól – Gryf Gmina Zamość 1:1 (1:1)

Bramki: P. Muzyka (45+3) – Albinger (34)

Olender: Kowal – Olszówka, Sz. Kiełbasa, Łukasik, Pawlicha – Kutryn (58 Chorębała), D. Muzyka, Kmieć, Pałubski (70 Gnojek), Nizio – Muzyka

Gryf: Dobromilski – Wolski (84 Cebula), Kostrubiec, Blonka, Burak – Gromek, Flaga, Goździuk (75 Cymiński), Popko (82 Sałamacha), Cebula (67 Ząbczyk) – Albingier

Sędziował: Andrzej Swacha

Unia Hrubieszów – Ostoja Skierbieszów 3:0 (1:0)

Bramki: Hrui 40, Fulara 46, Kamiński 68.

Unia: Tomczyszyn – Kazan (46 Wiejak), Zając, Smoła, A. Oleszczuk (46 Pietrusiewicz) – Hrui (75 Garbacz) , Podgórski, Kamiński, Fulara – Rusiecki (70 M. Oleszczuk), Pańko (46 Przeworski).

Ostoja: Adamczuk – Koziej, Waga, Kobylas, Kropornicki - (65 Filipowicz), Turek (70 Suski), Kierepka (55 wach), Maruchniak, Nowak, Nowogrodzki, Szura.

Czerwona kartka: Pietrusiewicz 78 (za dwie żółte).

Sędziował: Marcin Kluk.

Orion Dereźnia Solska – Olimpia Miączyn 1:1 (1:0)

Bramki: Wilkos 30 – P. Różniatowski 87.

Orion: P. Borowski – Rękas, Czerw, Blicharz, Wilkos – Niemiec, Furmaniak (65 Kawalec), Raduj (85 Szabat), Zybura – Hyz (55 Maciocha), Szarzyński (65 M. Borowski).

Olimpia: Szczepaniak (30 Wolanin) – Markiewicz, Jachorek, Karpiuk, Cisek – Chmiel, Kukiełka, Wasilewicz (46 Wasilewicz), Yakovliuk, Musiał (30 Rożniatowski) – Kulas (75 Romańczuk)

Sędziował: Przemysław Wróbel

Huczwa Tyszowce – Igros Krasnobród 5:1 (3:1)

Bramki: Anioł (13, 50), Droździel (14), Antoiniuk (27), Ziółkowski (77) – Gozdek (30)

Huczwa: Waśkiewicz (78 Wojtaszek) – Anioł, Podborny (78 Materna), Sak (46 Podolak) – Sioma, Bubeła, Okalski, Wronka (55 Szumlański) – Ziółkowski, Droździel (60 Maliszewski), Antoniuk

Igros: Kania – Joniec, Bartecki, Tomiczek, Kawka – Kostrubiec, Wasyl (46 Szewczuk), Wyrwa, Pisarczyk – Gozdek (70 Kulczycki), Mielniczek.

Sędziował: Robert Kędziora

Mecz pomiędzy Olimpiakosem Tarnogród, a Włókniarzem Frampol został przełożony na 23 sierpnia