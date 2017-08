Olimpiakos - Korona 4:1. Pozostałe wyniki zamojskiej okręgówki

To już powoli staje się tradycją, że kiedy gra Olimpiakos kibice nie mogą narzekać na brak emocji i bramek. Zespół trenera Sawczuka w trzech meczach zdobył ich już 14 (najwięcej w lidze), ale żeby nie było tak różowo po stronie strat ekipa ma ich też dość sporo bo aż siedem.

Beniaminek tym razem mierzył się z Koroną Łaszczów, której gra wygląda zdecydowanie lepiej niż wyniki. I Już w 17 minucie kolejnemu rywalowi dał o sobie znać Adrian Dydyński wpisując się na listę strzelców. Kilkanaście minut później na 2:0 podwyższył Michał Rutyna i do przerwy gospodarze prowadzili dwiema bramkami.

Na kolejne kibicom przyszło czekać aż do 80 minuty. Wtedy to na listę strzelców wpisał się Piotr Borowiak i mecz nabrał rumieńców. Korona starała się wyrównać, ale od 88 minuty musiała grać w osłabieniu. Gospodarze szybko wykorzystali ten fakt i w 90 minucie Dydyński trafił na 3:1, a wynik w czwartej minucie doliczonego czasu gry ustalił Łukasz Karpik.

– Gratuluję rywalom wygranej. Grali bardzo skutecznie i wykorzystali bezlitośnie nasze błędy – ocenia Jerzy Bojo trener Korony. – Miałem do dyspozycji ledwie 13 zawodników, a mimo to w ostatnich 30 minutach zdominowaliśmy rywala. Jednak po zdobyciu bramki kontaktowej chyba zbyt chaotycznie rzuciliśmy się na rywala. Do tego w samej końcówce graliśmy w osłabieniu. Kolejny mecz gramy już w środę i nadarzy się kolejna okazja do tego by zapunktować. Musimy się przełamać bo mamy momenty dobrej gry, ale brakuje finalizacji – komentuje trener Korony. – Korona to był najtrudniejszy rywal z jakim przyszło nam do tej pory grać – komplementuje rywali Siergiej Sawczuk, szkoleniowiec Olimpiakosu. – Przez cały mecz to rywale prowadzili grę, ale z wygranej cieszymy się my. Myślę, że zespół z Łaszczowa w kolejnych meczach zacznie gromadzić punkty, bo na to zasługuje – kończy trener beniaminka

Olimpiakos Tarnogród – Korona Łaszczów 4:1 (2:1)

Bramki: Dydyński (17, 90), Rutyna (32), Ł. Karpik (90+3) – Borowiak (80)

Olimpiakos: Strzelczyk – Tarnowski (68 Chamot), Sawczuk, Obszański, Gałka – Grabowski, Stetskiv, Konopka (86 Małek), M. Gancarz (74 Ł. Karpik), Rutyna (55 Ł. Gancarz – Dydyński).

Korona: Fedyna – Swatowski, Krawczyk, Brytan, Nizio – Jamroż, Stefanik, Śrótwa (65 Sagan), Huzar – Rój, Borowiak

Czerwona kartka: Krawczyk 88 (za dwie żółte kartki). Sędziował: Bartłomiej Górski.

Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Gryf Gmina Zamość – Włókniarz Frampol 2:1 (0:1)

Bramki: Karaszewski (87), Cebula (90) – D. Swatowski (11)

Gryf: Dobromilski – Wolski, Kostrubiec, Blonka, Burak – Gromek (90 Sałamacha), Flaga (80 Cymiński), Goździuk, Kry. Cebula (Kac. 46 Cebula), Galan, Karaszewski

Włókniarz: Saj – Spólnik, Kawęcki, D. Swatowski, Myszak – M. Swatowski (70 Alterman), Malec, Kapica, Wnuk – Pyda, Decyk

Sędziował: Tomasz Lenard

Ostoja Skierbieszów – Huczwa Tyszowce 0:3 (0:0)

Bramki: Ziółkowski (49-karny, 55, 61)

Ostoja: Adamczuk – Koziej, Waga, Kobylas (65 Śliwa), Duda, Kierepka (55 Kropornicki), Nowogrodzki, Maruchniak (86 Filipowicz), Nowak (60 Suski), Jabłoński, Szura (72 Turek).

Huczwa: Waśkiewicz – Anioł, Podoborny (46 Raczkiewicz), Sak, Sioma (77 Walentyn), Bubeła (77 Materna), Okalski (64 Wronka), Podolak, Droździel (68 Maliszewski), Ziółkowski, Szumlański

Sędziował: Paweł Tucki

Igros Krasnobród – Orion Dereźnia Solska 3:0 (0:0)

Bramki: Gozdek 59, Wasyl 65 (z karnego), Wyrwa 75.

Igros: Kania – Bartecki, Wasyl, Tomiczek, Ścirka – Kulczycki (46 Gozdek), Pisarczyk, R. Kostrubiec, Molenda, Wyrwa - Mielniczek (70 Kobiałko).

Orion: Borowski – Rękas (60 Maciocha), ł. Kiełbasa, Czerw, Blicharz (50 Raduj) – Wilkos, Nimiec, Szabat, Furmaniak (B. Kowalik 70) – Żybura, Hyz (M. Kiełbasa 50).

Grom Różaniec – Omega Stary Zamość 1:1 (0:0)

Bramki: Kamil Kaproń (75) – Nizioł (85)

Grom: Markowicz – Kamil Kaproń, Kurzyna, Mazur, Grelak – Kapuśniak, Krzysztof Kaproń, Przeszło, Raduj (81 Łogin), Kwiatkowski – Wojtowicz (67 Gleń)

Omega: Sasim – P. Tchórz, Denis, Grela, Dywański – Baran, M. Bojar, Bochniak (46 K. Bojar), Wiatrzyk (60 Goch) – Maciejewski (90 Sałamacha), Nizioł.

Sędziował: Sebastian Łukiewicz

Sokół Zwierzyniec – Olender Sól 2:0 (0:0)

Bramki: Krzepiłko (50), Kapłon (90)

Sokół: Paczos - Lachowicz, Sirko, Myszak, Kusy (46 Bielec) – Kniaziowski (75 Przybylak), Kapłon, Kharmushka, Krzepiłko, Migryt (88 Migryt) – Miedźwiedź

Olender: Woch – Kmieć, Kiełbasa, Olszówka, Pawlicha – Wolanin, D. Muzyka, Gnojek, P. Chorębała, Nizio (82 Kutryn) – P. Muzyka

Czerwona kartka: P. Chorębała 88 (za dwie żółte)

Sędziował: Rafał Burak.

Orkan Bełżec – Unia Hrubieszów 1:4 (1:1)

Bramki: Kudlicki (45) – Fulara 20-z karnego), Hrui (47), Wiejak (56), Przeworski (90+3).

Unia: Tomczyszyn – Kazan (46 Wiejak), Zając, Shushkovskyi, A. Oleszczuk (46 Pietrusiewicz) – Hrui, Kamiński, Podgórski (75 Smoła), Fulara - M. Oleszczuk (80 Garbacz), Pańko (70 Przeworski)

Orkan: Preiss – Kołodziejski, Łasocha, Łakus, Bajwoluk – Nowosad (60 K. Czarnocha), M. Czachorch, Krawczyk (70 Skulik), Krupa (68 Kowalczuk), Kowałko – Kudlicki

Sędziował: Bartosz Kapłon