Orion – Gryf 3:4. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Orion aby mieć szansę na utrzymanie nie mógł pozwolić sobie na stratę punktów w niedzielnym meczu przeciwko beniaminkowi. I od pierwszego gwizdka sędziego gospodarze wzięli się ostro do pracy. I już w drugiej minucie bramkę na 1:0 zdobył Marcin Kiełbasa. Goście nie zdążyli się jeszcze na dobre otrząsnąć po stracie gola, a w dziewiątej minucie było już 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Marek Borowski. Dwubramkowe prowadzenie ekipy z Dereźni utrzymywało się do 30 minuty. Wtedy pierwszy cios zadali goście i za sprawą Szczepana Popko. Stracony gol podrażnił gospodarzy i osiem minut później Borowski zdobył swoją drugą bramkę i do przerwy Orion prowadził 3:1.

W drugiej połowie wynik długo nie ulegał zmianie i wydawało się, że mający nóż na gardle gracze trenera Artura Czerwa sięgną po trzy punkty. Nic bardziej mylnego. W 73 minucie bramkę na 2:3 zdobył Rafał Burak, w 89 do remisu doprowadził Patryk Kierepka, a w doliczonym czasie gry gola dającego zwycięstwo zdobył Tomasz Goździuk i to Gryf rzutem na taśmę zdobył komplet punktów. – Można nas nazwać specjalistami od horrorów – śmieje się strzelec decydującej bramki dla beniaminka. – Po takich meczach poznaje się charakter drużyny. Graliśmy konsekwentnie do samego końca i nasze starania zostały wynagrodzone. W zimowej przerwie zespół bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy i jak widać ta praca teraz procentuje. W tym moim zdaniem tkwi nasza siła. Jesteśmy obecnie na szóstym miejscu i zrobimy wszystko aby w ostatnich dwóch kolejkach zagrać tak, aby utrzymać tę pozycję – dodaje Goździuk.

Zupełnie inne nastroje panują obecnie w Dereźni. Orion wciąż ma szanse na utrzymanie, ale jego sytuacja jest bardzo ciężka. Najbliższy mecz zawodnicy z Dereźni rozegrają już w środę przeciwko Olimpii Miączyn. Jeżeli nie wygrają definitywnie pożegnają się z rozgrywkami na tym szczeblu.

Orion Dereźnia – Gryf Gmina Zamość 3:4 (2:1)

Bramki: M. Kiełbasa (2), M. Borowski (9, 38). – Popko (30), Burak (73), Kierepka (89), Goździuk (90).

Orion: P. Borowski – Raduj, M. Kowalik, Niemiec, Szabat (82 Ł. Kiełbasa) – Hyz (46 Róg), M. Kiełbasa (61 Oleszek), Żybura, M. Borowski – Blicharz (68 B. Kowalik)

Gryf: Pałaźnik – Wolski, Magryta, Kostrubiec, Burak – Kierepka, Popko (73 Kaczmarzyk), Goździuk – Gromek, Bargieł, Kacper Cebula.

Sędziował: Łukasz Malczewski.

POZOSTAŁE WYNIKI ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Grom Różaniec – Olimpia Miączyn 4:1 (3:0)

Bramki: Kwiatkowski (25), Kaproń (28, 37), Mazur (58) – Wróbel (73).

Grom: Markowicz – Kuczyński, Kurzyna, Mazur, Grelak – Wasieczko, Podolak, Przeszło, Kwiatkowski (76 Kwiatkowski)– Kamil Kaproń, A. Kusiak (46 Ł. Kusiak)

Olimpia: Szczepaniak – Yakovliuk, Kaczoruk, Różniatowski, Nowak – Wiatrzyk, Szawaryn, Chrysiak, Okoniewski – Wróbel, Łyp.

Sędziował: Paweł Tucki.

Ostoja Skierbieszów – Olender Sól 0:3 (0:2)

Bramki: Sochyvets (24), Dorosz (29), Kmieć (61).

Ostoja: Bratkiewicz – Adamczuk, Duda, Kondrakiewicz, Janikowski – Suski (70 Janicki), Kierepka, Koziej (80 Muszkiewicz), Świszcz (46 Sędłak), Waga, M. Maruchniak (65 Terlecki).

Olender: Woch – Kmieć, Kiełbasa, Olszówka, Pawlicha – D. Muzyka (70 Gnojek), Potopliak, Sochyvets (60 Kornienko), Garbacz, Chorębała (46 Wąsiewicz) – Dorosz.

Sędziował: Bartłomiej Górski.

Igros Krasnobród – Włókniarz Frampol 0:5 (0:1)

Bramki: Omiotek (22, 57, 67) W. Branewski (55), Pyda (76).

Igros: Niemczyk – Przytuła, Tomiczek, Wasyl, Ścirka – Mielniczek (15 Fil), Malec (46 Margol), Bartecki (70 Pisarczyk), Wyrostkiewicz (65 Kawka), R. Kostrubiec – Wyrwa.

Włókniarz: Saj (46 Sawa) – R. Swatowski, Kawęcki, D. Swatowski (75 Kubina), Myszak – P. Branewski (55 Filipowicz), W. Branewski, Malec, Kapica (60 Pyda) – Omiotek (65 Alterman), Wnuk.

Sędziował: Kacper Gil.

Huczwa Tyszowce – Korona Łaszczów 4:0 (2:0)

Bramki: Denkiewicz (22), Anioł (40), Droździel (73), Ziółkowski (80).

Huczwa: Wojtaszek – Bubeła, Anioł, Materna (70 Dębicki), Gilarski – Maliszewski (46 Ziółkowski), Denkiewicz, Sioma (86 Witkowski), Walentyn (46 Droździel) Wybranowski (46 Okalski) – Karaszewski.

Korona: Mac (46 Zwolak) – Tyski, Krawczyk, Mossourec, Nizio – Wojnarski (46 Sagan), Śrótwa, Stefanik, Umer – Brytan, Wawryca (83 Fedyna).

Sędziował: Marcin Kluk.

Orkan Bełżec – Victoria Łukowa Chmielek 0:0

Orkan: Nowicki – Kołodziejski, Kowałko, Błyskoń, Krupa – Kawałko, Bajwoluk, M. Czachor, Cisek (87 Skulik) – Nowosad – Wiciejowski (80 Stadnicki).

Victoria: Berbecki – Jonak, Wojtyna, Kukiełka, Fidler – Król (75 Ćwik) , Szostak (77 Gajur), Klecha, Dadak – Karwacki, Mokrzycki.

Sędziował: Tomasz Lenard.

Unia Hrubieszów – Omega Stary Zamość 6:0 (2:0)

Bramki: Hrui (20-karny, 32, 51), Pańko (57), M. Oleszczuk (73), K. Oleszczuk (90).

Unia: Tomczyszyn – Wiejak (62 Smoła), Alokhin, Zając, Romański (77 Baran) – Omański (63 Pańko), Kamiński (77 K. Oleszczuk), Fulara, Podgórski, Hrui (71 Blicharz) – M. Oleszczuk

Omega: Sasim – Tchórz, Baran, Denis, Dywański – Olech (54 Waszak), Sałamacha (80 Teliga), M. Bojar, K. Bojar (80 Mazur), Goch - Nizioł.

Sędziował: Mateusz Garbaty