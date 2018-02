Pierwsze sparingi i zmiany na ławkach trenerskich w zamojskiej klasie okręgowej

Zamojski OZPN poinformował, że piłkarze wrócą na ligowe boiska 17 i 18 marca. Na półmetku głównym faworytem do awansu jest Huczwa Tyszowce, ale broni nie składają także Unia Hrubieszów i Victoria Łukowa Chmielek

Do wiosny liderem rozgrywek będzie ekipa Huczwy. Zawodnicy trenera Marcina Łysia w 15 meczach zgromadzili 39 punktów i wypracowali sobie przewagę czterech „oczek” nad Unią Hrubieszów. Jednak w pojedynku obu zespołów z wygranej cieszył się spadkowicz z IV co tylko dodało kolorytu rozgrywkom. Dlatego wiosną w zamojskiej klasie okręgowej szykuje się zacięta batalia o awans. Unia ma za sobą już pierwszy sparing, w którym bezbramkowo zremisowała ze swoją imienniczką z Białopola 0:0. Mecz toczył się w ciężkich warunkach, bo całe boisko pokryte było śniegiem i ciężko wyciągać z niego daleko idące wnioski.

Do walki o awans przygotowuje się także Victoria Łukowa/Chmielek, która obecnie traci do lidera pięć punktów. To dużo i mało, bo w przypadku udanego startu gracze trenera Marka Hyza mają spore szanse na włączenie się w walkę o promocję. Wiele będzie zależeć od dyspozycji Mateusza Staronia. Napastnik z Łukowej jesienią był najlepszym strzelcem zespołu zdobywając 12 bramek i jeżeli wiosną utrzyma podobną dyspozycję Victoria może być groźna.

Na drugim biegunie znajduje się Olender Sól, Ostoja Skierbieszów i Orion Dereźnia Solska. Tylko nieco lepiej wygląda sytuacja Igrosu Krasnobród i Włókniarza Frampol. Zespół z malowniczej miejscowości zdecydował się zresztą na zmianę trenera. Słabe wyniki spowodowały, że Zbigniewa Gozdka wiosną na ławce trenerskiej zastąpi Waldemar Sękowski.

Dywan w Różańcu

Trenerzy i działacze klubów zamojskiej klasy okręgowej w głosowaniu Kroniki Tygodnia wybrali najlepszą murawę w lidze. Głosujący wybierali trzy najlepsze murawy, przyznając im odpowiednio 5, 3 i 1 punkt. Za obiekt z najlepszą murawą w całej lidze wybrano boisko Gromu Różaniec. Za nim uplasowały się obiekty Unii Hrubieszów i Omegi Stary Zamość.

16 kolejka zamojskiej klasy okręgowej (17-18 marca): Orion Dereźnia Solska – Huczwa Tyszowce * Unia Hrubieszów – Igros Krasnobród * Omega Stary Zamość – Ostoja Skierbieszów * Korona Łaszczów – Orkan Bełżec * Włókniarz Frampol – Grom Różaniec * Olender Sól – Olimpiakos Tarnogród, Victoria Łukowa/Chmielek – Gryf Gmina Zamość * Olimpia Miączyn – Sokół Zwierzyniec.