Pogoń 96 Łaszczówka – Olimpia Miączyn 4:3. Grała zamojska klasa okręgowa

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy. Już w 9 minucie Robert Cymborski wyprowadził Pogoń na prowadzenie popisując się precyzyjnym strzałem w długi róg bramki rywala. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów napastnika Pogoni. W 27 minucie Sylwester Kuks popisał się ładną akcją na skrzydle, najpierw mijając rywala, a następnie wykładając futbolówkę napastnikowi Pogoni, który wpakował ją do siatki z najbliższej odległości.

Olimpia nie załamała się jednak stratą dwóch bramek i na cztery minuty przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Mateusz Wróbel skutecznie egzekwując rzut karny podyktowany po zagraniu piłki ręką obrońcy gospodarzy.

W drugiej połowie kibicom przyszło czekać na kolejne trafienie do 64 minuty. Wtedy właśnie Kuks podwyższył prowadzenie na 3:1. 12 minut później znów dał o sobie znać Wróbel, który po raz drugi tego dnia pokonał Zenona Maksymiaka i ostatnie minuty zwiastowały wielkie emocje. W doliczonym czasie gry Wasiołek zdobyła gola na 4:2, ale to nie był jeszcze koniec emocji. Dwie minuty później na 3:4 trafił Konrad Kulas, którego trener Olimpii desygnował do gry dosłownie pięć minut wcześniej, ale ostatecznie komplet punktów zgarnęła Pogoń. – To był niezwykle ciężki mecz – mówi Mateusz Nagowski. – Można powiedzieć, że nie o sześć, a nawet o dziewięć punktów. W pierwszej połowie dominowała walka fizyczna i widać było, że to niezwykle ważne spotkanie zarówno dla nas, jak i rywali w kontekście walki o utrzymanie. Przy stanie 4:2 mieliśmy jeszcze kilka sytuacji na zdobycie kolejnych goli, ale zabrakło skuteczności. Olimpia zasłużyła na duże słowa uznania i życzę im powodzenia w kolejnych starciach – podsumował spotkanie szkoleniowiec Pogoni.

Pogoń 96 Łaszczówka – Olimpia Miączyn 4:3 (2:1)

Bramki: Cymborski (9, 27), Kuks (64), Wasiołek (90+2) – Wróbel (41-z karnego, 76) Kulas (90+4).

Pogoń: Maksymiak – Kłoda, Stępniak, Bukowski (82 J. Jeruzal), Zatorski – P. Świderek (46 Lisowski), Ł. Jeruzal (46 Puchalski), Nagowski, Cywka (77 Wasiołek) – Kuks, Cymborski (68 Jakubiak).

Olimpia: Szczepaniak – Markiewicz (89 Kulas), Karpiuk, Łyko, R. Jachorek – Yakowliuk, Chmiel (68 Musiał), Wasilewicz (67 Cisek), Kukiełka – Wróbel, Łyp.

Sędziował: Lenard.

POZOSTAŁE WYNIKI ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Sokół Zwierzyniec – Korona Łaszczów 4:2 (0:1)

Bramki: Kosiński (52), E. Kniaziowski (54, 69), Sławkowski (71) – Wojnarski (30), Borowiak (60).

Sokół: Paczos – Bielec, Sirko, Sawa, Kusy (46 Sławkowski 72 Przybylak) – Kosiński, Kapłon, Rudy (87 Jończak), Lachowicz (60 Brodziak) - Krzepiłko, E. Kniaziowski.

Korona: Mac – Swatowski (60 Kostrubiec), Rembisz, Mossourec, Huzar - Jamróż, Oznański, Rój, Wawryca (75 Umer), Wojnarski (50 Rajtak) – Borowiak.

Sędziował: Kowalczuk.

Sparta Wożuczyn – Huczwa Tyszowce 0:5 (0:1)

Bramki: Walentyn 12, Sioma 67, Okalski 79, Maliszewski 87, 89 (z karnego).

Sparta: Wojtaszek – Przytuła, Mroczka, D. Sak, Jurczyszyn - K. Chudyga, Antoniuk, M. Chudyga, Jurkiewicz – Mac, A. Chudyga (46 Pijajko)

Huczwa: Waśkiewicz – Anioł, Materna, Podborny, Okalski – Sioma, Maciejko, Szumański, T. Raczkiewicz (90 Wybranowski) – Walentyn (55 Dworak), Droździel (69 Maliszewski).

Sędziował: Burak.

Igros Krasnobród – Orion Dereźnia Solska 1:2 (1:1)

Bramki: Karaszewski 6 – Wilkos (12), (23).

Orion: Hasiak – Rękas, Niemiec, Czerw, Szabat – Blicharz M. Kowalik 87, Żymura, Kiełbasa 75 Bastrzyk, Borowski, Wilkos, Kowalik 65 konopka

Igros: Kierepka – Hałasa, Rzeźnik, Wasyl, Bartecki – Zagidulin (83 Dziedzic), Margol (52 Kostrubiec) Pisarczyk (62 Molenda), Ożóg – Nizio, Karaszewski.

Sędziował: Górski.

Włókniarz Frampol – Victoria Łukowa/Chmielek 1:3 (1:2)

Bramki: Kosidło (30) – Kulpa (10), Staroń (30, 46)

Włókniarz: Saj – K. Dycha, Bielecki (85 M. Swatowski), D. Swatowski, Myszak – R. Swatowski, Branewski, Nawrocki, Kapica (76 J. Dycha), Kosidło (60 Spólnik), Decyk

Victoria: Berbecki – Baran, Wojtyna , Czapla, Dziura, Kulpa, Skrzypek (65 Hanas), Klecha, Jonak (86 Król), Karwacki (83 Kołodziej), Staroń

Sędziował: Kapłon

Potok Sitno – Grom Różaniec 0:5 (0:2)

Bramki: Kusiak (7), Przeszło (38), Kwiatkowski (63), Wojtowicz (77), Rak (85).

Potok: Grzęda (46 Kremer) – Drozdowski, Główka (35 Dudek), Kulas, Łepak – Denkiewicz, D. Pyś (70 Misztal), P. Samulak, Kiecana (60 D. Samulak) – K. Pyś, Kozyra (60 Pawliszak)

Grom: Markowicz – Kuczyński, Myszak, Łogin, Grelak, Rak (85 Czarny), Przeszło (70 Grasza), Kaproń, Kwiatkowski, Kusiak, Wojtowicz.

Sędziował: Słoboda

Omega Stary Zamość – Olender Sól 0:0

Omega: Szopa – Dywański, Baran, Tchórz, Maziarczyk, Wajdyk, Ignaciuk, Ramian (55 Bochniak), Łata (65 Muda), Nizioł, Goch (80 Wiatrzyk)

Olender: Woch – Kmieć (76 Przytuła) – Sz. Kiełbasa, Cios, Siembida, Nizio (74 M. Chorębała), Rój (P. Chorębała), Szpot, D. Muzyka, Kniaź, P. Muzyka

Sędziował: Borowiński