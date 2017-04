Roztocze Szczebrzeszyn – Olender Sól 2:1. Pozostałe wyniki zamojskiej okręgówki

Roztocze Szczebrzeszyn do przerwy sensacyjnie przegrywało na własnym stadionie z Olendrem Sól, ale w drugiej połowie rezerwowy Łukasz Gulak poderwał swój zespół do walki. I właśnie dzięki jego bramce zespół ze Szczebrzeszyna doprowadził do remisu, a tuż przed zakończeniem spotkania zdobył gola na wagę zwycięstwa i ciągle utrzymuje kontakt z liderem

Faworytami potyczki byli gracze ze Szczebrzeszyna, którzy grając przed własną publicznością liczyli na wygraną i utrzymanie miejsce w ścisłej czołówce tabeli. Tymczasem w 21 minucie gola dla gości zdobył Paweł Muzyka i do przerwy to goście sensacyjnie prowadzili 1:0. W drugiej połowie goście postawili na defensywę, ale Roztocze mimo kilku znakomitych okazjic nie potrafiło doprowadzić do wyrównania. Po godzinie gry trener Jarosław Czarnecki zdecydował się na zmianę i w miejsce Jakuba Bubiłka desygnował do gry Łukasza Gulaka. Ten sam zawodnik 12 minut po wejściu na murawę doprowadził do remisu. – Łukasz zdobył kapitalną bramkę głową po podaniu od Artura Chałasa – opowiada trener Roztocza Jarosław Czarnecki. Po zdobyciu gola gospodarze szukali bramki dającej wygraną, a ta padła dopiero w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i błędzie bramkarza gości. – Patrząc na sam wynik i fakt, że zwycięskiego gola zdobyliśmy w końcówce można pomyśleć, że to szczęśliwa wygrana. W drugiej połowie Olender w zasadzie już tylko się bronił. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie stworzone sytuacje, to wynik mógłby być zdecydowanie wyższy. W każdym kolejnym meczu wychodzimy na boisko z myślą zdobycia trzech punktów. W zespole nie ma ciśnienia na awans, a liga wiosną będzie niezwykle ciekawa – dodał szkoleniowiec zespołu ze Szczebrzeszyna.

Roztocze Szczebrzeszyn – Olender Sól 2:1 (0:1)

Bramki: Gulak (72), Lavruk (90) – P. Muzyka (21).

Roztocze: Hadło – Wyrostkiewcz (75 Fediuk), Mazur, Zwolak, Chałas – Klimkiewicz, Malec, W. Mazur – Pliżga (46 P. Wróbel), J. Bubiłek (60 Gulak).

Olender: Woch – Przytuła, G. Cios, Sz. Kiełbasa, Siembida – D. Muzyka, Olszówka (66 Kmieć), Rój, Szpot (46 M. Chorębała) – P. Muzyka, Nizio (70 Kniaź).

Sędziował: Jarosław Jasina.

POZOSTAŁE WYNIKI

Omega Stary Zamość – Sparta Wożuczyn 4:2 (3:1)

Bramki: Ignaciuk (8, 10) Nizioł (26), Łata (57) – Antoniuk (45), Mac (48)

Omega: Szopa – Goch, Kudryavtsev, Denis, Maziarczyk (82. Baran) – Wajdyk, Ignaciuk (73. Bochniak), Bojar (88. Sałamacha), Ramian (85. Czarniecki), Nizioł (36. Dywański)

Sparta: Wojtaszek – D. Sak, Jurczyszyn, Przytuła, P. Chudyga (65. Grzyb) – M. Chudyga (46 K. Chudyga), Jurkiewicz, Mroczka, Dziki – Antoniuk, Mac 80 (A. Chudyga).

Sędziował: Swacha.

Korona Łaszczów – Grom Różaniec 3:2 (1:0)

Bramki: Borowiak (38 i 53), Jamróz (57)- Kaproń (61.), Przeszło (90+3)

Korona: Mac – Huzar, Brytan, Mossurec, Tyski (76. Chwała), Jamroż, Rój, Oznański (46. Wawryca), Stefanik, Rajtak (73. Wojnarski), Borowiak (85. Rembisz)

Grom: Markowicz – Grasza (68.Kuczyński), Paluch (85. Łogin), Myszak, Grelak, Czarny (46. Odrzywolski), Wojtowicz (46. Przeszło), Kaproń, Rak, Kwiatkowski, Kusiak

Sędziował: Łaszkiewicz

Olimpia Miączyn – Victoria Łukowa/Chmielek 0:0

Olimpia: Szczepaniak – Markiewicz, Gdula (84 Rożniatowski), R. Jachorek, Cisek- Chmiel, Kukiełka, Wasilewicz, Yakowliuk - Wróbel, Kulas (60 Łyp).

Victoria: Berbecki – Baran, Wojtyna, Kukiełka (60 Skrzypek), Jonak – Hanas, Klecha, Czapla, Dziura – Staroń, Karwacki (70 Kulpa).

Sędziował: Lenard.

Włókniarz Frampol – Potok Sitno 1:2 (0:0)

Bramki: Łukasik (65-karny) – Kozyra (83.), Łepak (90+2-karny)

Włókniarz: Saj – Bielecki, Kawęcki, Swatowski, Myszak, Kapica (66. Kosidło), Łukasik, Branewski, J. Dycha, Nawrocki (68. K. Dycha), Wnuk (80. Spólnik)

Potok: Grzęda – Bilik (75. Główka), Kulas, Kasprzak, Łepak, Dudek (70. Misztal), Pyś D., Pawliszak (63.Samulak P.), Kozyra (85. Naklicki), Samulak D. Pyś K.

Sędziował: Kapłon

Sokół Zwierzyniec – Orion Dereźnia Solska 0:2 (0:0)

Bramki: Czerw (47-karny), Kutryn (75)

Sokół: Paczos – Łukasik, Bielec, Sirko, Kusy (80. Jonczak), Krzepiłko, Kapłon, Kosiński, Przybylak, Kniaziowski (62. Sułkowicz), Sławkowski (62. Brodziak)

Orion: Hasiak - Raduj, Rudy, Czerw, Szabat (63. Kutryn), Rękas, Żybura, Blicharz, Borowski (90. Niemiec), Kowalik (60. Konopka), W. Kiełbasa (90. M Kiełbasa)

Sędziował: Tucki

Pogoń Łaszczówka – Igros Krasnobród 3:3 (0:1)

Bramki: Cywka (65, 75), Wasiołek (88.) - Wasyl 14, Zagidulin (79, 90+3)

Czerwona kartka: Mielniczek (53-za dwie żółte)

Pogoń: Maksymiak – Lasota (60. Nagowski), Zatorski, Jakubiak, Tatar (75. Kuks), Kłoda, Cywka, Bukowski (55. Wasiołek), Świderek (60. Lisowski), Jeruzal, Cymborski

Igros: Kierepka – Hałasa, Grela, Rzeźnik (53. Gozdek), Bartecki – Mielniczek, R. Kostrubiec, Zagidulin, Nizio (67. Dulski), Ożóg (59. Margol) – Wasyl.

Sędziował: Szczurek