Sygnał - Granit 0:0. Nie bali się ryzyka

Obie ekipy za właśnie zakończony sezon należy pochwalić. Sygnał zakończył go na 10 miejscu, co należy uznać za sukces. W pierwszej rundzie, kiedy prowadził go Marek Dec, zespół punktował dość regularnie. W zimie postanowiono się jednak rozstać z doświadczonym szkoleniowcem, a szansę otrzymał Przemysław Drabik, który do tej pory pracował głównie z młodzieżą. I właśnie on dał dużą szansę miejscowym juniorom. Ci początkowo mieli problemy z regularnym punktowaniem. Z każdym tygodniem nabierali jednak doświadczenia i zdołali dość spokojnie utrzymać się w „okręgówce”.

Władze Granitu też nie bały się ryzyka i powierzyły zespół kompletnie niedoświadczonemu w pracy trenerskiej Łukaszowi Giereszowi. Były bramkarz Avii Świdnik w nowej roli odnalazł się znakomicie. Przyczepić się można jedynie do początku sezonu, kiedy Granit na pierwsze zwycięstwo musiał czekać aż do 8 kolejki. Gdyby zespół szybciej wszedł na właściwe tory, to bychawianie witaliby się dzisiaj z czwartą ligą. – Dzięki tamtej sytuacji staliśmy się mocniejsi. Dlatego oceniam ten sezon jako sukces. Przypomnę tylko, że graliśmy głównie zawodnikami pochodzącymi z okolicy. Minione rozgrywki nauczyły mnie też sporo pokory. Praca trenera mnie nie przeraża. Ona fascynuje mnie jeszcze bardziej i daje olbrzymią ilość satysfakcji. Wierzę, że w kolejnym sezonie stać nas na jeszcze lepszy wynik – przekonuje Łukasz Gieresz, opiekun Granitu.

Sygnał Lublin – Granit Bychawa 0:0

Sygnał: Gieroba – Małaj, Kić (70 Jabłoński), Sałęga, Jesionek (64 Sztejno), Welman, Bielak, Prus (75 Bielecki), Mordziński, Onacki (80 Karaś), Wójciuk (85 Cygan).

Granit: Zawiślak - Piwnicki, Lewczuk, Styżej, Pietraś (77 Wolski), Dudkiewicz (46 Flis), Walęciuk, Banachiewicz, K. Sprawka (61 Aina), Olesiński, D. Sprawka (45 Lis).

Żółte kartki: Kić, Małaj, Sałega – Lewczuk, Aina, Wolski. Czerwona kartka: Lewczuk (90 min za dwie żółte Sędziował:. Widzów: 150.