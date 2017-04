Victoria – Cosmos 6:1. Pozostałe mecze zamojskiej okręgówki

Spotkanie mających aspiracje do awansu gospodarzy z walczącym o utrzymanie zespołem z Józefowa zapowiadało się niezwykle emocjonująco. Zespół trenera Marka Hyza w minionej kolejce rozprawił się 4:1 z innym kandydatem do awansu, Omegą Stary Zamość i chciał pójść za ciosem. Jednak Cosmos pod wodzą nowego trenera Piotra Wasilewskiego wiosną sprawił już niespodziankę remisując z Gromem Różaniec, a w minionej kolejce ulegając tylko 0:1 Huczwie Tyszowce.

Pierwsza połowa nie zwiastowała, że w meczu padnie aż siedem bramek. Co prawda w 20 minucie gola na 1:0 zdobył Mateusz Staroń, a w 35 minucie podwyższył wynik na 2:0 po rzucie karnym, ale goście po strzale Mateusza Późniaka również z „wapna” goście zdobyli gola kontaktowego.

Po zmianie stron padły aż cztery gole i gospodarze nie pozostawili złudzeń rywalom. Klasą sam dla siebie był Staroń, który w drugiej połowie dołożył kolejne dwie bramki trafiając w 75 i 82 minucie. Arkadiusz Dziura niejako nie chciał być o wiele gorszy od swojego kolegi i także wpisał się na listę strzelców dwukrotnie (w 50 i 87 minucie), a Victoria wygrała aż 6:1. – Będą to dla nas bardzo udane Święta – cieszył się po spotkaniu trener Victorii. – W pierwszej połowie popełniliśmy w zasadzie jeden błąd i dzięki temu Cosmos zdobył bramkę. Wygraliśmy wysoko, ale rywale zagrali przeciwko nam bardzo ambitnie. Naszym celem jest zajęcie minimum piątej lokaty, a jeśli się uda, chcemy włączyć się do walki o awans – dodał Hyz.

– Do przerwy nasza gra wyglądała bardzo dobrze – powiedział szkoleniowiec zespołu z Józefowa. Potem jednak to się zmieniło. Gratuluję rywalom zwycięstwa. W moim odczuciu Victoria obecnie prezentuje się najlepiej z zespołów, które w tym sezonie walczą o awans. My skupiamy się na walce o utrzymanie i za tydzień czeka bardzo ważny mecz z Olimpią Miączyn – dodał Wasilewski.

Victoria Łukowa/Chmielek – Cosmos Józefów 6:1 (2:1)

Bramki: Staroń (20, 35. - z karny, 75., 82.), Dziura (50., 87.) – Późniak 42. - karny)

Victoria: Berbecki – Baran, Wojtyna, Czapla, Jonak – Hanas (65. Skrzypek), Klecha (70. Adamowicz), Kulpa (75. Król), Dziura – Karwacki (80 Mielnik), Staroń.

Cosmos: Pasierbiewicz – Paniak, Kołcon, Późniak, Gnap, Łagożny, Sz. Mielniczek, Podolak, Przybysławski (55. P. Mielniczek), Szczerba, Piechnik (80. Nieścior).

Pozostałe wyniki

Olimpia Miączyn – Omega Stary Zamość 0:3 (0:2)

Bramki: Łata (12, 65), Muda (26)

Olimpia: Stankiewicz – Markiewicz, Karpiuk, R. Jachorek, Cisek – Yakowliuk (65 Kulas), Chmiel, Wasilewicz (30 Łyp), Kukiełka (65 Rożniatowski) – Łyko (85 Belina), Wróbel.

Omega: Szopa (89 Mateusz Bojar) - Goch, Kudriawcew, Denis, Maziarczyk - Wajdyk, Ignaciuk (87 Zając), Maciej Bojar (77 Bochniak) – Łata (81 Dywański), Ramian, Muda (85 Baran).

Sędziował: Łaszkiewicz

Orion Dereźnia Solska – Roztocze Szczebrzeszyn 0:1 (0:1)

Bramki: Zwolak (3.)

Orion: Hasiak – Raduj, Rudy, Czerw, Szabat (60. Kutryn), Żybura, Blicharz (60. Konopka), Borowski (60. Kiełbasa), Wilkos, Rękas, Kowalik

Roztocze: Hadło – Wyrostkiewicz, Chałas, B.Mazur, Zwolak, Bubiłek (90. Wróbel), W. Mazur, Klimkiewicz (90. Rudakov), Lavruk, Malec, Kornas

Sędziował: Kuryj

Huczwa Tyszowce – Korona Łaszczów 1:1 (1:0)

Bramki: Okalski (30.) – Rajtak (75.)

Huczwa: Waśkiewicz – Podborny, Anioł, Materna, Bojarczuk – Maciejko, T. Raczkiewicz (75. Walentyn, Sioma, Dworak (55. Szumlański) – Okalski, Droździel (60. Maliszewski).

Korona: Mac – Huzar, Brytan, Mossourec, Tyski - Jamroż, Rój (65. Chwała), Stefanik, Rajtak (82. Wojnarski) – Wawryca (50. Oznański) – Borowiak (90. Umer).

Sędziował: Kluk

Potok Sitno - Sparta Wożuczyn 8:0 (2:0)

Bramki: K.Pyś (19. 44. 65. 80.), D.Samulak (48., 58), Z.Pawliszak (75.), G.Drozdowski (73. - karny).

Potok: Grzęda – Bilik ( 46. Drozdowski), Kulas, Kasprzak, Łepak, Pawliszak, D. Pyś (70. Misztal), Dudek (46. Denkiewicz), Kozyra ( 60. P. Samulak), D. Samulak, K. Pyś

Sparta: Wojtaszek – Mroczka, Przytuła, Jurczyszyn, Grzyb (85 A. Chudyga) – Dziki, D. Sak, K. Chudyga, Jurkiewicz (81. Greszata) - Mac, Antoniuk (66. M. Chudyga).

Sędziował: Szewczuk

Igros Krasnobród – Włókniarz Frampol 2:1 (1:1)

Bramki: Karaszewski (28), Zagidulin (75.) – D. Swatowski (35.)

Igros: Kierepka – Hałasa, Grela, Wasyl, Bartecki – Pisarczyk (10. Nizio), Margol (71. Wawryca), Zagidulin, Ożóg (46. Rzeźnik) – Mielniczek, Karaszewski (54. Gozdek)

Włókniarz: Saj – Bielecki, Kawęcki, D. Swatowski, Myszak, Kapica (65. Wnuk), K. Dycha (75. Spólnik), Branewski, J. Dycha (85. Majkut), Decyk (65. R. Swatowski), Nawrocki

Sędziował: Garbaty

Awansem (12 kwietnia): Olender Sól – Pogoń Łaszczówka 2:2 (0:0)

Bramki: G. Cios (50. - z karny), Sz. Kiełbasa (67.) - Cywka (60, 84 - karny).

Olender: Kowal – Przytuła (65 M. Chorębała), Cios, Sz. Kiełbasa, Siembida – Kmieć (85 Szpot), P. Muzyka, Rój, Olszówka, D. Muzyka – Nizio (60 Kniaź).

Pogoń: Maksymiak – Tatar, Nagowski, Krawczyk, Kapuśniak – Lasot (89. Bukowski), Kłoda, Cywka, P. Świderek (80. Lisowski), J. Jeruzal (90. Kowalczuk) – Cymborski (70. Kuks).

Sędziował: Kapłon