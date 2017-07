Zmiana trenera w Igrosie Kranobród

W zeszłym sezonie drużyna z Krasnobrodu zajęła dziewiąte miejsce w lidze. Pod wodzą trenera Paszkiewicza drużyna zdobyła 38 punktów. Złożyło się na to 10 zwycięstw, osiem remisów i 12 porażek. – Trener Paszkiewicz wyjechał za granicę i to jest głównym powodem zmiany na ławce trenerskiej przyznaje Sylwester Kłyź, prezes Igrosu. – Co prawda wyniki jakie osiągnęliśmy w zeszłym sezonie były poniżej oczekiwań. Jednak nie jest to wina trenera. Mieliśmy zdecydowanie zbyt mało zawodników do gry. Brakowało również napastnika. W każdym meczu drużyna stwarzała sobie sporo sytuacji do zdobycia gola, ale nie było osoby, która umieściłaby piłkę w siatce. Młodym zawodnikom w takich sytuacjach brakowało zimnej krwi – ocenia prezes Igrosu.

Od nowego sezonu za wyniki będzie odpowiadać Zbigniew Gozdek, a także jego brat Piotr, który jest także zawodnikiem Igrosu. – Piotrek ma inne obowiązki. Prowadzi m.in. własną szkółkę. Jeżeli nie będzie mógł poprowadzić zajęć w Igrosie zastąpi go jego brat – opowiada Kłyź.

W Krasnobrodzie jak dotąd doszło głównie do osłabień. Z zespołem pożegnał się Kamil Grela, który zasilił Omegę Stary Zamość. Z kolei Adrian Nizio przeniósł się do Korony Łaszczów. Na tym jednak nie koniec. Na Ukrainę wrócił Sergiy Zagidulin, a za granicę wyjechali obaj bramkarze Igrosu – Patryk Kierepka i Kacper Kostrubiec – Jak wiadomo to bardzo ważna pozycja w każdym zespole. Przed startem ligi szukamy więc zawodnika, który mógłby stanąć między słupkami. Co prawda obaj nasi bramkarze wrócą do nas, ale stanie się to dopiero we wrześniu. Tymczasem rozgrywki startują już niebawem – wyznaje Kłyź. – Szukamy wzmocnień także na innych pozycjach. Mam nadzieję, że uda się pozyskać kilku piłkarzy i skutecznie powalczyć o utrzymanie – kończy prezes Igrosu.

Starują w połowie sierpnia

Znamy już terminarz zamojskiej klasy okręgowej na najbliższy sezon. Rozgrywki zostaną zainaugurowane w weekend 12-13 sierpnia. Co ciekawe w pierwszej serii gier wszyscy beniaminkowie zagrają w niej na swoich obiektach.

Pierwsza kolejka: 12-13 sierpnia:

Huczwa Tyszowce – Orion Dereźnia Solska * Igros Krasnobród – Unia Hrubieszów * Ostoja Skierbieszów – Omega Stary Zamość * Orkan Bełżec – Korona Łaszczów * Grom Różaniec – Włókniarz Frampol * Olimpiakos Tarnogród – Olender Sól * Gryf Gmina Zamość – Victoria Łukowa/Chmielek * Sokół Zwierzyniec – Olimpia Miączyn. 19-20 sierpnia: Orion – Olimpia * Victoria – Sokół * Olender – Gryf * Włókniarz – Olimpiakos * Korona – Grom * Omega – Orkan * Unia – Ostoja *Huczwa – Igros.