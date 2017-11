Piłka ręczna kobiet: od poniedziałku w Lublinie i Kraśniku turniej U19

W poniedziałek rozpoczyna się międzynarodowy turniej reprezentacji do lat 19. Odbędzie się on w Kraśniku i Lublinie

Biało-Czerwone do tej imprezy przygotowują się od kilku dni na zgrupowaniu w Kraśniku. Opiekunką naszej reprezentacji jest dobrze znana w naszym regionie Monika Marzec, która jeszcze niedawno była drugą trenerką w MKS Lublin. – Bardzo cieszę się, że znowu mogę odwiedzić znajome kąty. Miło będzie znowu pojawić się w hali Globus – mówi Monika Marzec.

Była kołowa reprezentacji Polski ma pod swoją opieką kilka zawodniczek mających olbrzymi potencjał. Najbardziej znana jest chyba Paulina Uścinowicz, która ma na swoim koncie nawet występy w Lidze Mistrzyń w barwach Vistalu Gdynia. Niezłą formę w tym sezonie prezentuje również Honorata Czekala. Zawodniczka Korony Handball Kielce w tym sezonie Superligi zdobyła już 26 bramek.

Nasz zespół przygotowuje się do eliminacji młodzieżowych mistrzostw świata na Węgrzech. Biało-Czerwone trafiły do grupy 3, gdzie zmierzą się ze Szwecją, Holandią i Czechami. Co ciekawe dwa ostatnie zespoły będzie można obejrzeć podczas turnieju w Kraśniku i Lublinie. Oprócz nich do naszego regionu zawitają jeszcze Słowaczki – Najtrudniejszym przeciwnikiem są Holenderki, które należą do europejskiej czołówki. To bardzo solidny zespół – dodaje Marzec.

Skład reprezentacji Polski: Wioleta Pająk (LUKS Orlik Reszel/SMS Płock), Natalia Nosek, Oktawia Płomińska, Żaneta Senderkiewicz, Marlena Urbańska (wszystkie SPR Pogoń Szczecin), Daria Szynkaruk, Justyna Świerczek, Michalina Wąsik (wszystkie MTS Kwidzyn), Alicja Pękala, Paulina Uścinowicz (obie GTPR Gdynia), Karolina Kuszka, Żantea Lipok, Natalia Stokowiec (wszystkie KPR Ruch Chorzów), Honorata Czekala, Dominika Więckowska (obie Korona Handball Kielce), Natalia Janas (MKS Kusy Szczecin), Aleksandra Stokłosa (EKS Start Elbląg).

Plan turnieju – poniedziałek: Czechy – Holandia (godz. 16) * Polska – Słowacja (18). Wtorek: Holandia – Słowacja (16) * Polska – Czechy (18). Środa: Polska – Holandia (11) * Słowacja – Czechy (13). Mecze poniedziałkowe odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku. Spotkania wtorkowe i środowe zostaną rozegrane w hali Globus w Lublinie.