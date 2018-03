MKS AZS UMCS Lublin gorszy dopiero po rzutach karnych

Największym problemem był brak Katarzyny Gruszeckiej, która ma problemy z kolanem. – Urazu nabawiła się podczas meczu z Sośnicą Gliwice. Jeszcze nie wiemy, jaka metoda leczenia zostanie przyjęta. Pewne jest, że Kasi zabraknie do końca sezonu – mówi Patryk Maliszewski, opiekun AZS UMCS.

Pierwsza połowa układała się początkowo po myśli lublinianek, które w 18 min prowadziły już nawet 8:5. Gospodynie jednak zaczęły odrabiać straty, w dużej mierze dzięki często wykonywanym rzutom karnym. W nich prawie bezbłędna była Wioletta Nasiłowska, która mecz zakończyła z 7 bramkami na koncie. W efekcie na przerwę szczypiornistki z Jarosławia schodziły prowadząc 14:13.

W drugiej połowie przewaga jarosławianek urosła nawet do 4 pkt. Końcówka meczu należała jednak do akademiczek, które zaliczyły 4 trafienia z rzędu. Dodatkowo na linii 7 m pomyliła się po raz pierwszy tego dnia Nasiłowska i mecz zakończył się remisem.

Do wyłonienia triumfatora potrzebne były rzuty karne. W trzeciej serii po stronie gospodyń do siatki nie trafiła Michaela Bajzova. W kolejnej serii presji jednak nie wytrzymała Agata Nazar, która trafiła w bramkarkę rywalek. W szóstej serii dla JKS celnie rzuciła Nasiłowska. W lubelskiej ekipie pomyłkę natomiast zaliczyła Katarzyna Suszek, dzięki czemu 2 pkt zdobyła drużyna z Jarosławia. – Zagraliśmy na tyle, na ile nas było stać. Rzuty karne to loteria, więc nie mam żadnych pretensji do moich podopiecznych. I tak mieliśmy dużo szczęścia, bo przegrywaliśmy przecież już nawet 4 bramkami. Postawa zespołu w tym sezonie mnie pozytywnie zaskakuje. Gramy jednak dalej i staramy sobie nie stawiać konkretnych celów. Będę bardzo szczęśliwy, jeżeli uda nam się zakończyć rozgrywki na podium – mówi szkoleniowiec AZS UMCS.

SPR JKS Jarosław – MKS AZS UMCS Lublin 21:21 (14:13), rzuty karne 5:4

Jarosław: Musakova – Nasiłowska 7, Turkalo 6, Sestakova 2, Luberecka 2, Bajzova 2, Strzębała 1, Motowidło 1, Kozdrowicz, Łobaziewicz, Ryshko. Kary: 14 min.

AZS UMCS: Nożka, Mańko – Suszek 10, Szyszkowska 5, Lasek 3, Blaszka 1, Markowicz 1, Wojdyło 1, Pękalska, Nazar. Kary: 10 min.

Sędziowali: Bosak i Hagdej (obaj Sandomierz). Widzów: 480.