Sukces lublinianiek na koniec rundy

Akademiczki kilkukrotnie próbowały odskoczyć rywalkom. Pierwszy raz miało to miejsce w pierwszej połowie, kiedy zawodniczki AZS UMCS prowadziły nawet 11:6. Gospodynie zniwelowały tę różnicę w 38 min, kiedy na tablicy wyników pojawił się remis 14:14. Wtedy jednak nastąpił kolejny szturm lublinianek, który w 51 min dał im nawet 4 bramki przewagi. Zawodniczki z Żor próbowały odrobić straty, ale zabrakło im na to czasu.

Dzięki temu zwycięstwu zawodniczki MKS AZS UMCS zakończyły pierwszą rundę na 4 miejscu. Teraz w rozgrywkach nastąpi ponad miesięczna przerwa. Na ligowe parkiety szczypiornistki wrócą 20 stycznia.

Czas pomocy

W Superlidze trwa reprezentacyjna przerwa. Szczypiornistki MKS Perła Lublin nie mają jednak zbyt wiele czasu wolnego, bo biorą udział w licznych akcjach promujących piłkę ręczną. W ramach akcji „Zaproś MKS” V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie odwiedziły Dagmara Nocuń, Gabriela Besen, Kamila Skrzyniarz i Małgorzata Stasiak. Szczypiornistki przeprowadziły trening z zawodniczkami V LO. Piłkarki ręczne Perły tradycyjnie również wsparły akcję „Szlachetna Paczka”. – Robimy to po raz kolejny i staramy się być w tej pomocy bardzo rzetelne. Los bywa różny i takie sytuacje tylko pokazują, że trzeba doceniać to, co się ma – powiedziała na facebookowym profilu Marta Gęga, rozgrywająca Perły. – Przed świętami każdej rodzinie przyda się pomoc. Myślę, że każdy powinien wziąć udział w tej akcji – dodała na facebookowym profilu Walentyna Nieściaruk.

W pucharze z Jarosławiem

SPR JKS Jarosław będzie rywalem MKS AZS UMCS Lublin w 1/16 finału Pucharu Polski. Mecze tej fazy odbędą się 20 i 21 grudnia. W tej rundzie nie bierze udziału większość ekip z Superligi. W pozostałych parach najbardziej interesująco zapowiada się konfrontacja pierwszoligowego SPR Olkusz z beniaminkiem Superligi, KPR Ruch Chorzów.

MTS Żory – MKS AZS UMCS Lublin 24:25 (9:11)

Żory: Ambroziak – Mikosz 6, Matusik 4, Romanowska 4, Chrobok 3, Weselak 3, Wołczyk 2, Postupalska, Stokłosa 1, Wojciechowska 1, Matczak, Jakóbczyk, Kowal. Kary: 4 min.

AZS UMCS: Nóżka – Szyszkowska 8, Lasek 8, Suszek 3, Markowicz 3, Pękalska 1, Jarosz 1, Ziętek 1, Prażmo, Raczyńska, Madejczyk, Gruszecka, Kosiorek. Kary: 10 min.

Sędziowali: Jac (Tarnów) i Wrona (Wierzchosławice). Widzów: 150.