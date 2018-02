Akademicy odprawili zespół Mariusza Jurasika z kwitkiem

Dla akademików był to pierwszy mecz rundy rewanżowej przed własnymi kibicami. Przed tygodniem zainaugurowali drugą część sezonu od wyjazdowego zwycięstwa nad ASPR Zawadzkie 31:28. W starciu z KSZO, którego trenerem jest były reprezentant Polski Mariusz Jurasik, gospodarze nastawieni byli na znacznie trudniejszą przeprawę. Do hali w Białej Podlaskiej zawitała 10. drużyna ligi. – Podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego. Nie oglądamy się na przeciwnika. Wyjdziemy i będziemy grać swoją piłkę ręczną, a wynik będzie na nassą korzyść – mówił przed pierwszym gwizdkiem Wojciech Horeglad, kierownik AZS AWF.

Słowa kierownika szybko znalazły odzwierciedlenie na boisku. Miejscowi od początku narzucili swój styl i systematycznie powiększali prowadzenie. Po 12 minutach wygrywali 7:4, po kolejnych 10 – 9:5. Pierwsza część meczu zakończyła się wygraną 15:7.

W drugiej odsłonie bialczanie już kontrolowali wynik. AZS prowadził 19:10, 26:17, 29:19. Mecz zakończył się pewną wygraną lidera 32:20.

AZS AWF Biała Podlaska – KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 32:20 (15:7)

AZS BP: Adamiuk, Chmurski, Kozłowski – Wańkowicz 1, Urbaniak 5, Wołyńcew 3, Ziółkowski 4, Stefaniec 3, Kandora 3, Kriuczkow 2, Warmijak 2, Banaś 3, Bekisz 6, Nowicki. Kary: 8 minut. Dyskwalifikacja: Karol Nowicki w 44 min, z gradacji.

KSZO: Piątkowski, Szewczyk – Grabowski 4, Bulski 3, Falasa, Kogutowicz 3, Bernacki, Goliszewski, Kieloch 5, Sobut 1, Antolak 1, Wędrak 3. Kary: 12 minut. Dyskwalifikacja: Mateusz Antolak w 59 min, z gradacji.