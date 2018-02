ASPR Zawadzkie – AZS AWF Biała Podlaska 28:31. Lider utrzymany

Pierwsza odsłona ułożyła się po myśli lidera grupy B I ligi. W piątej minucie akademicy prowadzili 5:1. Do bramki miejscowych trafili w tym czasie Bartosz Warmijak z rzutu karnego, Łukasz Kandora, Przemysław Urbaniak, Maksim Kriuczkow i Dzianis Wołyńcew. Pięć, sześć bramek przewagi utrzymywało się przez kolejne minuty gry. Na siedem goli różnicy wyprowadził przyjezdnych Bartosz Ziółkowski, który w 21 min dwukrotnie trafił do bramki rywali. Tym samym AZS AWF prowadził 14:7. W końcówce przewaga akademików wzrosła do dziewięciu bramek (18:9), a mogła być jeszcze wyższa. W ostatniej akcji Marcin Stefaniec nie wykorzystał rzutu karnego.

Po zmianie stron spotkanie powoli zaczęło wymykać się spod kontroli zawodnikom lidera. W 50 min prowadzenie stopniało do trzech bramek (24:21 dla bialczan). Na szczęście przyjezdni nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa. W końcówce zdobywaniem kolejnych bramek zajęli się Marcin Stefaniec (trzy gole), Bartosz Ziółkowski i Łukasz Kandora.

ASPR Zawadzkie – AZS AWF Biała Podlaska 28:31 (9:18)

AZS BP: Adamiuk, Chmurski, Kozłowski – Wołyńcew 7, Ziółkowski 4, Stefaniec 6, Urbaniak 3, Kandora 3, Kriuczkow 3, Warmijak 2, Banaś 2, Bekisz 1, Nowicki. Kary: 14 minut.