AZS AWF Biała Podlaska kolejny raz będzie bronić pozycji lidera

Dla bialczan będzie to pierwszy występ w rundzie rewanżowej przed własnymi kibicami. Przed tygodniem, na inaugurację, pokonali na wyjeździe ASPR Zawadzkie 31:28. Trzeba jednak przyznać, że nie mieli lekko. Od kilku tygodni drużyna trenerskiego duetu: Dmitrij Tichan – Sławomir Bodasiński zadomowiła się w fotelu lidera i dzielnie stawia czoła kolejnym przeciwnikom. Ligowa rzeczywistość pokazuje, że najwięcej problemów jest z drużynami, które mają wiele do stracenia. Tak było ostatnio z ASPR Zawadzkie. Rywal walczy o pozostanie w I lidze i postawił się liderowi. Choć pewnie, gdyby bialczanie do końca utrzymali poziom koncentracji, jaki mieli w pierwszej połowie, po której prowadzili 18:9, to w końcówce nie byłoby takiej nerwowości. Plusem ostatniej potyczki w Zawadzkiem, oprócz kompletu punktów, jest trening odporności psychicznej zawodników AZS AWF. Akademicy nie „pękli” w sytuacji, w której przeciwnik systematycznie zmniejszał straty. – Mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Zmniejszająca się przewaga wynikała z naszych kar, których zasadność niekoniecznie można było zrozumieć – mówi Wojciech Horeglad, kierownik AZS AWF. – Każde kolejne wygrane spotkanie wzmacnia nasz zespół. To co jest dobre, doskonalimy, aby było jeszcze lepsze, a pojawiające się błędy eliminujemy. Po rzuceniu 23 bramek wicemistrzowi Polski Orlen Wiśle Płock w Pucharze Polski przed zawodnikami nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego podchodzimy do sobotniego spotkania z KSZO jak do każdego innego meczu. Wyjdziemy na parkiet walczyć o zwycięstwo.

Opiekunem gości jest były reprezentant Polski Mariusz Jurasik. W kadrze KSZO Odlewania Ostrowiec Świętokrzyski występują zawodnicy, którzy kiedyś grali w klubie z Białej Podlaskiej. To obrotowy Mateusz Antolak i skrzydłowy Krystian Wędrak. Liderem zespołu jest rozgrywający Grzegorz Sobut, który z dorobkiem 93 bramek jest obecnie wiceliderem klasyfikacji strzelców I ligi.