Cenna wygrana szczypiornistów z Białej Podlaskiej

Wygrana w ramach 22 kolejki w końcowym rozrachunku może mieć bardzo ważne znaczenie. Zarówno akademicy, jak też drużyna prowadzona od niedawna przez byłego rozgrywającego reprezentacji Polski, trenera m. in. Górnika Zabrze i Sandra SPA Pogoni Szczecin Mariusza Jurasika, toczą bój o pozostanie w I lidze. Po sobotniej wygranej akademicy przeskoczyli KSZO w tabeli.

Od początku do końca to gospodarze nadawali ton rywalizacji. Po trafieniach Bartosza Warmijaka i Marcina Stefańca AZS AWF prowadził 8:6 w 22 minucie. Na 60 sekund przed końcem pierwszej odsłony Maksim Kriuczkow powiększył przewagę do czterech goli (12:8). Ambitni goście, za sprawą Pawła Kwiatkowskiego, zmniejszyli stratę do trzech trafień (12:9).

Po zmianie stron drużyny grały falami. Najpierw miejscowi odskoczyli na16:11, następnie goście doprowadzili do remisu po 17. Istotne znaczenie miało pięć minut między 51, a 57 min. Ten okres podopieczni trenerów Dmitrija Tichana i Sławomira Bodasińskiego wygrali 5:1 i odskoczyli na 22:18. Czterech bramek zaliczki bialczanie nie dali już sobie odebrać. – Emocji w naszym spotkaniu nie brakowało. Bardzo dobrze zaprezentowaliśmy się w obronie, świetnie bronił Damian Chmurski. Cieszymy się ze zdobytych punktów, które w naszej sytuacji w tabeli są bardzo potrzebne – powiedział po końcowej syrenie drugi trener AZS AWF Biała Podlaska Sławomir Bodasiński.

AZS AWF Biała Podlaska – KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 25:21 (12:9)

AZS BP: Adamiuk, Chmurski, Kozłowski – Warmijak 6, Skuciński 2, Ziółkowski 1, Rusin 2, Stefaniec 2, Małecki 2, Kriuczkow 4, Jaszczuk 2, Bekisz 2, Banaś 2, Kandora, Pezda. Kary: 16 minut.

KSZO: Piątkowski, Szewczyk – Kazeneski, Jeżyna 2, Król 1, Czuwara, Goliszewski 8, Afanasjev, Kwiatkowski 5, Antolak 1, Rutkowski. Kary: 8 minut.

Sędziowali: Paweł Podsiadło i Adam Świostek (obaj Radom). Widzów: 800.