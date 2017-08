Piłkarze Ręczni AZS AWF Biała Podlaska powalczą o Puchar Rektora

Od piątku do soboty AZS AWF Biała Podlaska będzie gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Rektora FAWF w Białej Podlaskiej

Do hali przy ul. Marusarza zawitają rezerwy Mieszkowa Brześć, uczestnika Ligi Mistrzów, rezerwy Azotów Puławy, I-ligowe AZS UW Warszawa oraz SPR Końskie.

Dla akademików będzie to druga okazja do sprawdzenia formy w okresie przygotowawczym. Przed tygodniem I-ligowcy uczestniczyli w Końskich w Turnieju o Puchar Prezesa miejscowego SPR. Zajęli w nim pierwsze miejsce wygrywając ze wszystkimi przeciwnikami. I tak pokonali KS Uniwersytet Radom 25:24, KSZO Odlewnię Ostrowiec Świętokrzyski 29:27, UKS Politechnikę Anilana Łódź 25:15 i gospodarzy SPR Końskie 26:17. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się najnowszy nabytek bialczan rozgrywający z Białorusi Denis Vołyncew. To były zawodnik HC Gomel i Mieszkowa Brześć. Podczas turnieju w Końskich szczypiornista wybrany został najlepszym graczem.

– Za nami pierwsze kontrolne granie w Końskich, które wypadło bardzo dobrze – mówi Sławomir Bodasiński, szkoleniowiec AZS AWF Biała Podlaska. – Zależy nam, aby forma rosła z tygodnia na tydzień. Jeśli jako gospodarze wypadniemy nie gorzej niż ostatnio, będziemy bardzo zadowoleni. Cały czas eksperymentujemy ze składem. Nowy nabytek Denis Wołyncew jest bardzo wartościowym zawodnikiem, ale musimy pamiętać, żeby grę opierać na zespole, a nie tylko jednym graczu. W Końskich wyszło to bardzo dobrze, rotowaliśmy składem, co przełożyło się na końcowy triumf. Zobaczymy, jak będzie na naszym turnieju.

Program turnieju w Białej Podlaskiej:

Piątek, 25 sierpnia: AZS AWF Biała Podlaska – Mieszkow II Brześć (godzina 13) * Azoty II Puławy – AZS UW Warszawa (14.30) * otwarcie turnieju (15.30) * AZS AWF BP – SPR Końskie (16) * AZS UW – Mieszkow II (17.30) * Azoty II – SPR Końskie (19) * sobota, 26 sierpnia: SPR Końskie – AZS UW (10) * AZS AWF BP – Azoty II (11.30) * Mieszkow II – SPR Końskie (13) * AZS AWF BP – AZS UW (14.30) * Azoty II – Mieszkow II (16) * zakończenie turnieju (17).

Mecze rozgrywane będą w hali przy ul. Marusarza 8. Wstęp jest wolny.