Azoty II Puławy lepsze od Siódemki Mysłowice

Gospodarze od początku narzucili swój styl. Bardzo szybko przełożyło się to na wynik. Po 10 minutach puławskie rezerwy prowadziły 6:2. Nie minął kwadrans, a Kacper Mchawrab wyprowadził miejscowych na 9:4. Puławianie grali mocno w obronie, co przekładało się na bramki z kontr. W 23 minucie po serii trafień Pawła Wolskiego, Mchawraba z rzutu karnego i Eryka Bielawskiego Azoty II wygrywały 14:7. Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną gospodarzy 17:11.

Ambitni goście nie zamierzali poddać się bez walki. W 37 min Marek Trembaczowski zmniejszył straty Siódemki do czterech bramek (18:14). Wystarczyły jednak cztery kolejne minuty i rezerwy brązowych medalistów kraju znowu wygrywały różnicą siedmiu trafień. Siedem goli różnicy utrzymało się do końcowej syreny. Wygrana 29:22 sprawiła, że strata Azotów II do prowadzącego Grunwaldu Ruda Śląska w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie trzech punktów. (grom)

Azoty II Puławy – MUKS Siódemka Mysłowice 29:22 (17:11)

Azoty II: Sętowski, Borucki – Flont 6, Śliwiński 5, Mchawrab 4, Baranowski 3, Pezda 3, Wolski 3, Bielawski 2, Adamczuk 2, Smaga 1, Przychodzeń, Prościński, Jedut. Kary: 14 minut.