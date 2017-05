Po remisie Polski z Białorusią trener Talant Dujszebajew poda się do dymisji? (wideo)

Polscy piłkarze ręczni tylko zremisowali w niedzielę z Białorusią 27:27. A to oznacza, że Biało-Czerwonych, czyli czwartej drużyny Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro, zabraknie w finach Mistrzostw Europy w 2018.

Po meczu z Białorusią trener Dujszebajew podał się do dymisji.

Taką decyzją zaskoczony jest asystent Kirgiza, Robert Lis. - Tałant musi dać sobie chwilę do namysłu po tych ciężkich momentach dla naszej reprezentacji i jego samego. Myślę, że to jest jego osobista sprawa, która bardzo go boli - powiedział drugi trener polskich szczypiornistów.

Polakom, którzy z jednym punktem zajmują ostatnie miejsce w grupie 2, zostały do rozegrania jeszcze mecze z Rumunią i Serbią.

Polska – Białoruś 27:27 (13:15)

Polska: Malcher, Morawski – Daćko 2, Lijewski 1, Łyżwa 2, Jachlewski 1, Krajewski 5, Bielecki 1, Kus 1, Jurecki 5, Syprzak 1, Moryto, Daszek 6, Przybylski, Paczkowski 1, Chrapkowski 2. Kary: 4 minuty.

Białoruś: Sałdacenka, Mackiewicz – Babiczew, Baranow, Browka 1, Gajduczenko 2, Karalek 2, Karwacki, Kułak, Kulesz 7, Podszywałow, Puchowski 9, Rutenka, Szyłowicz 5, Titow, Jurynok.