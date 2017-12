Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozpoczyna udział w Turnieju Czterech Narodów

Turniej w Gdańsku to pierwsza próba sił podopiecznych selekcjonera Piotr Przybeckiego przed turniejem prekwalifikacjnym do MŚ 2019, który zostanie rozegrany od 12-14 stycznia w Portugalii. Kolejną i zarazem ostatnią będzie zaplanowany na pierwszy weekend stycznia 43. Memoriał Domingo Barcenasa w Hiszpanii.

Słaby wynik podczas ostatnich MŚ we Francji w tym roku (dopiero 17. miejsce), sprawił, że aby móc walczyć o awans na MŚ 2019 polscy piłkarze ręczni muszą zacząć od najniższego szczebla drabinki. A jest nim turniej prekwalifikacyjny. Dla Biało-Czerwonych wiąże się to wyjazdem na zawody do Portugalii. Tam zmierzą się kolejno z zespołami: Kosowa, Cypru i Portugalii. Tylko zwycięzca rywalizacji uzyska prawo występu w dwumeczu play-off kwalifikacji do MŚ.

Szlifowaniu formy służyć będą dwa sprawdziany. Pierwszy rozpocznie się już dzisiaj w Gdańsku, drugi – 5 stycznia w Hiszpanii. W Ergo Arenie Polacy zagrają z Bahrajnem (w półfinale Turnieju Czterech Narodów). W piątek, w zależności od czwartkowego wyniku, zmierzą się z Japonią lub Białorusią.

Z kolei w pierwszy weekend stycznia naszym orłom przyjdzie rywalizować kolejno z: Argentyną, Białorusią i Hiszpanią.

Reprezentacja trenowała w Gdańsku już od połowy grudnia. Po przerwie świątecznej zawodnicy powrócili w środę. W kadrze jest kilku piłkarzy, którzy w przeszłości reprezentowali barwy Azotów Puławy: bramkarz Piotr Wyszomirski, skrzydłowy Przemysław Krajewski i rozgrywający Rafał Przybylski.

W ciągu 18 dni Polacy rozegrają osiem spotkań. Wszystkie pokaże TVP Sport. Będzie je można również obejrzeć na sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Program Turnieju Czterech Narodów

28 grudnia, czwartek: Polska – Bahrajn (godz. 20.15) * 29 grudnia, piątek: Polska – Japonia/Białoruś (18).

Memoriał Domingo Barcenasa (Hiszpania)

5 stycznia, piątek: Polska – Argentyna (17) * 6 stycznia, sobota: Polska – Białoruś (18.30) * 7 stycznia, niedziela: Hiszpania – Polska (19).

Prekwalifikacje MŚ 2019 (Portugalia)

12 stycznia, piątek: Polska – Kosowo (18) * 13 stycznia, sobota: Polska – Cypr (21) * 14 stycznia, niedziela: Portugalia – Polska (18.45).

Kadra Polski na turniej w Gdańsku

Bramkarze: Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze), Adam Malcher (Gwardia Opole), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Marcin Schodowski (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski), Piotr Wyszomirski (TBV Lemgo, Niemcy).

Lewoskrzydłowi: Jan Czuwara (Zagłębie Lubin), Przemysław Krajewski (Płock), Adrian Nogowski (MMTS Kwidzyn).

Lewi rozgrywający: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy), Paweł Genda (MMTS Kwidzyn), Tomasz Gębala (Płock), Wiktor Kawka (Stal Mielec), Mateusz Wróbel (Wybrzeże Gdańsk).

Środkowi rozgrywający: Adrian Kondratiuk (Wybrzeże), Stanisław Makowiejew (Piotrkowianin), Michał Potoczny (Kwidzyn).

Prawi rozgrywający: Paweł Paczkowski (HC Motor Zaporoże, Ukraina), Rafał Przybylski (Fenix Toulouse HB, Francja).

Prawoskrzydłowi: Michał Daszek (Płock), Patryk Mauer (Gwardia), Arkadiusz Moryto (Zagłębie).

Obrotowi: Marek Daćko (Górnik), Maciej Gębala (Płock), Kamil Syprzak (FC Barcelona Lassa, Hiszpania), Patryk Walczak (Massy Essonne HB, Francja).