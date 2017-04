Rezerwy Azotów Puławy minimalnie gorsze od Grunwaldu Ruda Śląska

Wyprawa drużyny trenera Piotra Dropka na Śląsk nie należała do łatwych. Mimo to puławianie zaprezentowali się z dobrej strony. Faworytem, i to zdecydowanym, byli gospodarze. Od kilku sezonów Grunwald należy bowiem do czołowych zespołów II ligi. Udowadnia to również w obecnym sezonie zajmując wysokie trzecie miejsce.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny toczyły zacięty bój o korzystny rezultat. Po 30 minutach w lepszych nastrojach byli zawodnicy Azotów, którzy prowadzili 15:12.

Po zmianie stron do głosu doszli miejscowi, którzy stopniowo zaczęli przejmować inicjatywę. W końcówce Grunwald miał zaliczkę kilku trafień. Ambitni goście zmniejszyli straty i w ostatniej minucie doprowadzili do remisu po 29. Decydujące słowo należało do miejscowych, którzy trafili na 30:29 i sprawili, że komplet punktów powiększył ich konto. (grom)

Grunwald Ruda Śląska – Azoty II Puławy 30:29 (12:15)

Azoty II: Wiejak – Adamczuk 6, Flont 6, Mchawrab 5, Mielczarski 3, Przychodzeń 3, Urbaniak 3, M. Górnik 3, Prościński, Bielawski, Koter.

Wyniki pozostałych spotkań: Krakowiak Szkoła Gortata Kraków – MUKS Siódemka Mysłowice 31:25 (17:13) * Wisła Sandomierz – AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 26:28 (11:13) * Gloria Katowice – KU AZS UJK Kielce 35:34 (17:19) * Viret CMC Zawiercie – Orzeł Przeworsk 45:23 (24:10) * pauzowały Padwa Zamość i MOSiR Bochnia.

1.Zawiercie 21 38 676-523

2.Bochnia 21 33 637-536

3.Grunwald 21 28 654-643

4.Politechnika2127593-546

5.Krakowiak 21 24 647-609

6.Padwa 21 23 612-601

7.Sandomierz2121598-591

8.Azoty II 21 15 604-634

9.Gloria 21 15 651-692

Przeworsk 21 15 556-667 UJK 21 9 576-614 Mysłowice 21 4 462-610

26 kwietnia: Przeworsk – Gloria * Politechnika – Grunwald * 29 kwietnia: Padwa – Viret * 30 kwietnia: Azoty II – Krakowiak * AZS UJK – Sandomierz * Mysłowice – Bochnia.