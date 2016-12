Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Wszyscy rywale są trudni

Niezwykle istotną rolę do odegrania będzie miała również Joanna Drabik. Wychowanka KSS Kielce trafiła do Lublina w lipcu 2013 r. i od razu zaczęła robić wielkie postępy. Drabik zachwycała w Lidze Mistrzyń, gdzie uznawana była za jedną z najlepszych obrotowych młodego pokolenia. Lublinianka w kadrze jest już od pewnego czasu, ale do tej pory nie odgrywała w niej szczególnie istotnej roli. W czasie imprezy ma się to zmienić. Oprócz niej powołanie otrzymała jeszcze tylko jedna kołowa: Kamila Szczecina z Pogoni. Wydaje się jednak, że w pierwszym składzie na boisko powinna wybiegać lublinianka.

Wiele wskazuje, że nasze szczypiornistki będą odgrywały kluczowe role. Najbardziej istotna przypadnie zapewne Weronice Gawlik. Leszek Krowicki do Szwecji zabiera tylko dwie bramkarki: oprócz kapitan MKS Selgros, w kadrze znalazła się jeszcze Adrianna Płaczek z Pogoni Szczecin. Gawlik ma dużo większe doświadczenie od swojej koleżanki i można przypuszczać, że to właśnie ona będzie spędzała większość czasu na parkiecie.

Joanna Drabik (fot. Maciej Kaczanowski)

Mistrzostwa w Szwecji rozpoczynają się już w niedzielę i potrwają aż do 18 grudnia. Polki trafiły do grupy B, gdzie zmierzą się z Francuzkami, Holenderkami i Niemkami. Pierwszy mecz Biało-Czerwone rozegrają w niedzielę, kiedy w Kristianstad Arena zmierzą się o godz. 20.45 z Francuzkami.

Marta Gęga (fot. Tomasz Rytych)

Okiem eksperta

- Trafiłyśmy do bardzo wymagającej grupy, ale wierzę, że sobie w niej poradzimy - mówi Monika Marzec, II trener MKS Selgros Lublin. - Najpierw jednak trzeba z niej wyjść, a do tego potrzebujemy chociaż jednego zwycięstwa. Z kim będzie najłatwiej? Wszyscy rywale są trudni, ale myślę, że najbardziej interesującym meczem będzie nasza konfrontacja z Niemkami. Obie strony nie mają przed sobą żadnych tajemnic. W ekipie Niemieckiej jest Łukasz Kalwa i Michael Biegler, którzy przez wiele lat byli związani z polską piłką ręczną. U nas z kolei jest Leszek Krowicki. Nasz trener przecież nadal prowadzi niemiecki VfL Oldenburg.

Fot. Archiwum

Kadra Polski na mistrzostwa Europy w Szwecji

Bramkarki: Weronika Gawlik (SPR Lublin), Adrianna Płaczek (SPR Pogoń Szczecin).

Obrotowe: Joanna Drabik (SPR Lublin), Kamila Szczecina (SPR Pogoń Szczecin).

Skrzydłowe: Katarzyna Janiszewska (GTPR Gdynia), Agnieszka Kowalska (SPR Lublin), Patrycja Królikowska (SPR Pogoń Szczecin), Kinga Grzyb (MKS Zagłębie Lubin).

Rozgrywające: Marta Gęga (SPR Lublin), Monika Kobylińska (GTPR Gdynia), Joanna Kozłowska (GTPR Gdynia), Ewa Andrzejewska (EKS Start Elbląg), Natalia Nosek (MOSiR Bochnia/SMS Płock), Emilia Galińska (Neckersulmer SU, Niemcy), Kinga Achruk (ZRK Budućnost Podgorica. Czarnogóra), Alina Wojtas (Larvik HK, Norwegia).

System rozgrywek

W imprezie rozgrywanej w pięciu szwedzkich miastach weźmie udział szesnaście zespołów. Zostały one podzielone na cztery grupy. W grupie, która swoje mecze będzie rozgrywać w Sztokholmie, zagrają Szwecja, Serbia, Hiszpania i Słowenia. Grupa B zaprezentuje się kibicom w Kristianstad, a wystąpią w niej Holandia, Francja, Niemcy i Polska. Areną zmagań grupy C będzie Malmo, a do niej trafiły Czarnogóra, Węgry, Dania i Czechy. Miejscem rozgrywania zmagań w grupie D będzie Helsinborg, a zagrają tam Norwegia, Rosja, Rumunia i Chorwacja. Z każdej z grup awansują do dalszej fazy po trzy zespoły, które w drugiej rundzie utworzą dwie grupy. Pierwsza, złożona z najlepszych ekip z grup A i B, będzie grać w Goteborgu, a druga (najlepsze drużyny z grup C i D) - w Helsinborgu. Po dwa najlepsze zespoły utworzą pary półfinałowe. Mecze o medale będą odbywać się w hali Scandinavium w Goteborgu. Może ona pomieścić aż 12 tysięcy osób. Jest to obiekt wielofunkcyjny, który w przeszłości gościł m.in. tenisowy Puchar Davisa, pływackie mistrzostwa świata czy czempionat globu w hokeju na lodzie.

Rywale

Holandia: to aktualne wicemistrzynie świata, które w swojej kadrze mają wiele liczących się w Europie zawodniczek. W mistrzostwach Starego Kontynentu zawodniczki z Kraju Tulipanów najwyżej były w 2014 r., kiedy zajęły siódme miejsce. Największą gwiazdą tej drużyny jest Cornela Nycke Groot, która w ostatnim sezonie została uznana najlepszą środkową rozgrywającą Ligi Mistrzyń.

Francja: to obecne wicemistrzynie olimpijskie. Trójkolorowe to jeden z najlepszych zespołów świata, który praktycznie nie ma słabych punktów. Liderką kadry jest Siraba Dembele. 30-latka ma na swoim koncie medale wszystkich najważniejszych imprez. Trzykrotnie również wygrywała rozgrywki Ligi Mistrzyń, gdzie dodatkowo w 2015 r. uznano ją najlepszą lewoskrzydłową.

Niemcy: ta drużyna największe sukcesy święciła w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pomóc wydobyć ją z lekkiego kryzysu ma Michael Biegler, który poprzednio pracował z reprezentacją Polski szczypiornistów. W sztabie szkoleniowym jest także Łukasz Kalwa, który obecnie jest drugim trenerem Pogoni Baltica Szczecin. Gwiazdą ekipy naszych zachodnich sąsiadów jest Anna Loerper.