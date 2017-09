MKS Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 32:19. Obrona na najwyższym poziomie

Chorwacka bramkarka przywitała się z lubelską publicznością w najlepszy z możliwych sposobów i była opoką drużyny zwłaszcza w początkowych minutach. Jej dobre interwencje pobudziły koleżanki i zmobilizowały do znacznie lepszej gry. Po około 10 min gospodynie zaczęły budować przewagę i było już pewne, że trzy punkty zostaną w Lublinie. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza znakomita postawa Perły w defensywie. Mnóstwo przechwytów czy zablokowanych rzutów – to wszystko pozwalało miejscowym wyprowadzać zabójcze kontrataki. W nich brylowała Małgorzata Rola, która po raz kolejny należała do liderek drużyny. – Cieszę się z faktu, że osiągnęłam niezłą formę. Mam dużo okazji do powiększania swojego dorobku bramkowego. Olbrzymia w tym zasługa całego zespołu, który broni na wysokim poziomie – mówi Małgorzata Rola.

MKS Perła Lublin – KPR Gminy Kobierzyce 32:19 (15:6)

MKS Perła: Gawlik, Besen, Januchta - Rola 7, Gęga 5, Nocuń 5, Achruk 4, Niesciaruk 3, Rosiak 3, Repelewska 2, Drabik 2, Matuszczyk 1, Petkowska. Kary: 4 min.

Kobierzyce: Ciesiółka, Słota – Walczak 4, Mączka 4, Kaźmierska 4, Janczak 2, Wesołowska 2, Dąbrowska 1, Michalak 1, Linkowska 1, Jakubowska, Wojda, Wiertelak, Charzyńska, Mazguła, Daszkiewicz. Kary: 12 min.

Sędziowali: Podsiadło i Świostek (Radom). Widzów: 1000.