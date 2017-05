Iwona Niedźwiedź (MKS Selgros): Brakuje ludzi do grania

Porażka z Vistalem Gdynia oznacza dla was koniec marzeń o obronie tytułu mistrzyń Polski. Dlaczego nie udało wam się wygrać z ekipą Pawła Tetelewskiego?

– Bardzo chciałyśmy wygrać i pożegnać się z kibicami w dobrym stylu. Nie udało się, zresztą cały sezon był słaby. Piłka ręczna to bardzo prosta gra. Wygrywa ten, kto rzuci więcej bramek. W końcówce zabrakło nam po prostu skuteczności. Pamiętajmy jednak, że nie grałyśmy z byle kim. Uważam, że Vistal zdobędzie tytuł mistrza Polski. Mają, w przeciwieństwie do nas, dłuższą ławkę rezerwowych.

Dlaczego ten sezon nie wyglądał, tak jak sobie to wymarzyłyście?

– Na głębszą analizę jeszcze przyjdzie czas. Wydaje mi się, że brakuje nam ludzi do grania. W końcówce nie mamy siły. Te cztery nieobecne dziewczyny dodawały nam dużo energii i były znaczącą siłą tego zespołu.

Czy to oznacza, że macie problemy z przygotowaniem kondycyjnym?

– W trakcie sezonu zmienił się sztab szkoleniowy. Do sezonu przygotowałyśmy się pod okiem innego trenera, później przyszedł nowy szkoleniowiec i miał inną wizję. Ja jestem od grania, a nie od oceniania.

W środę zmierzycie się z Kram Startem Elbląg. Ten mecz zadecyduje o tym, czy uda skończycie ten sezon na podium...

– Chcemy zakończyć ten sezon z medalem. Pamiętajmy jednak, że to jest sport i wszystko się może zdarzyć. Musimy na pewno poprawić naszą skuteczność.

Co czuje pani patrząc na transparent wywieszony przez kibiców. Jego treść „XI. Szanuj kibica swego, bo możesz nie mieć żadnego” jest bardzo wymowna...

– To na pewno nie jest miłe. Żyjemy w demokratycznym kraju i każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Rozumiem rozgoryczenie kibiców, ale staram się nie brać tego zbyt mocno do serca.

Zostaje pani w Lublinie na przyszły sezon?

– Tak, chcę zostać w Lublinie na kolejny sezon.