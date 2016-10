Mistrzynie docenione przez selekcjonera

Dwa czwarte miejsca na dwóch ostatnich mistrzostwach świata to największe sukcesy polskich szczypiornistek w historii. Co ciekawe, na turniejach o mistrzostwo kontynentu nasze dziewczęta radzą sobie jednak znacznie gorzej. Ostatnio były jedenaste, wcześniej trzykrotnie nie udało się wywalczyć awansu. Pod wodzą Leszka Krowickiego ma to się wreszcie zmienić. Na zbliżający się wielkimi krokami turniej do Szwecji biało-czerwone pojadą z zamiarem sprawienia kolejnej niespodzianki.

W poniedziałek przed południem selekcjoner powołał szeroką, 28-osobową reprezentację na tę imprezę. W składzie znalazła się powracająca do gry po kontuzji Alina Wojtas oraz aż siedem zawodniczek MKS Selgros Lublin. To: bramkarka Weronika Gawlik, rozgrywające Marta Gęga, Aleksandra Rosiak i Katarzyna Kozimur, skrzydłowa Agnieszka Kocela oraz obrotowe Joanna Drabik i Sylwia Matuszczyk.

Każda z nich ma szansę zagrać w Szwecji, ale przed mistrzostwami kadra zostanie zawężona do 16 nazwisk. Jej ostateczny skład poznamy tuż przed wylotem do Skandynawii.

Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych zostaną rozegrane w dniach 4-18 grudnia. Polki w fazie grupowej będą rywalizowały w grupie B, która swoje mecze będzie rozgrywała w Kristianstad. Ich rywalkami będą Holenderki, Niemki i Francuzki.

SZEROKI SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY 2016

Bramkarki: Weronika Gawlik, Weronika Kordowiecka, Adrianna Płaczek, Małgorzata Gapska, Anna Wysokińska.

Rozgrywające: Marta Gęga, Monika Kobylińska, Aleksandra Zimny, Ewa Andrzejewska, Natalia Nosek, Karolina Kudłacz-Gloc, Emilia Galińska, Kinga Achruk, Alina Wojtas, Joanna Kozłowska, Aleksandra Rosiak, Katarzyna Kozimur.

Skrzydłowe: Katarzyna Janiszewska, Daria Zawistowska, Patrycja Królikowska, Kinga Grzyb, Agnieszka Kocela, Magdalena Balsam.

Obrotowe: Joanna Drabik, Joanna Szarawaga, Sylwia Matuszczyk, Aleksandra Stokłosa, Kamila Szczecina.