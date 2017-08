MKS Lublin drugi na turnieju w Elblągu

Aleksandra Rosiak (w ciemnym stroju) w ostatnim sezonie miała bardzo mało okazji do zaprezentowania takich akcji. W nadchodzących rozgrywkach wiele wskazuje na to, że powinna otrzymywać znacznie więcej szans (fot. Wojciech Nieśpiałowski)

Ekipa Roberta Lisa rozpoczęła imprezę od pewnego zwycięstwa nad Energą AZS Koszalin. Lublinianki kompletnie zdominowały rywalki i pewnie wygrały 33:26. Warto podkreślić, że w MKS znakomicie spisały się doświadczone Małgorzata Rola i Marta Gęga. Pierwsza zdobyła 8, a druga 7 bramek. Dzielnie wspierała je młoda Aleksandra Rosiak, która zapisała na swoim koncie 6 trafień. W sobotę czwarty zespół ostatniego sezonu Superligi miał do rozegrania dwa mecze. Najpierw rozbił aktualnego mistrza Polski i uczestnika Ligi Mistrzyń, Vistal Gdynia aż 29:18. W tym spotkaniu znakomicie zaprezentowała się Kinga Achruk, która zdobyła 8 bramek. 6 razy sposób na bramkarkę rywalek znalazła Sylwia Matuszczyk, dla której to był już kolejny dobry występ w tym okresie przygotowawczym. Sprawę triumfu w całej imprezie rozstrzygnął jednak ostatni mecz z Kram Startem Elbląg, który podopieczne Lisa przegrały 22:23. Pierwszoplanową postacią tego spotkania była Rosiak, która aż 8 razy umieszczała piłkę w siatce. Młoda rozgrywająca wyraźnie odżyła po zmianie trenera i w ostatnich tygodniach imponuje formą. – Dziewczyny zaprezentowały się naprawdę obiecująco, chociaż w okresie poprzedzającym turniej miały serię ciężkich treningów. Wynik w tej imprezie nie był dla nas istotny. Najbardziej zależało nam na przećwiczeniu różnych wariantów rozegrania akcji. Założenia były realizowane, a cieszyć może również konsekwentna gra całej drużyny – mówi Izabela Puchacz, druga trenerka MKS.

Do Elbląga pojechała Alesia Mihdaliova, która wraca do zdrowia po kontuzji. Białorusinka uczestniczyła w rozgrzewkach, ale na parkiet jeszcze nie wybiegła. Kolejny sparing podopieczne Lisa rozegrają w piątek, kiedy o godz. 17 w hali Globus podejmą Piotrcovię Piotrków Trybunalski. – Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich kibiców – dodaje Puchacz. Sezon Superligi ruszy 9 września. Lublinianki w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeździe z Koroną Handball Kielce, beniaminkiem rozgrywek.

MKS Lublin – Energa AZS Koszalin 33:26 (19:14)

Bramki dla MKS: Rola 8, Gęga 7, Rosiak 6, Repelewska 3, Drabik 2, Nestsiaruk 2, Petkowska 2, Nocuń 1, Matuszczyk 1, Achruk 1.

MKS Lublin – Vistal Gdynia 29:18 (13:7)

Bramki dla MKS: Achruk 8, Matuszczyk 6, Nocuń 4, Rosiak 4, Gęga 3, Nestsiaruk 2, Rola 1, Drabik 1.

Kram Start Elbląg – MKS Lublin 23:22 (11:13)

Bramki dla MKS: Rosiak 8, Gęga 6, Drabik 3, Nocuń 2, Rola 2, Repelewska 1.

Pozostałe wyniki: Start – Energa 28:24 (14:11) * Vistal – Energa 26:26 (16:14) * Kram Start – Vistal 28:25.