MKS Lublin ma nowego sponsora tytularnego

Umowa została podpisana na najbliższy sezon i w nadchodzących rozgrywkach zespół 19-krotnych mistrzyń Polski będzie występować pod nazwą MKS Perła Lublin.

– W ostatnim czasie w klubie doszło do rewolucji. Zmieniła się kadra zespołu, a także zakończono współpracę z poprzednim sponsorem – mówi Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Krzysztofa Żuka. – Serdecznie dziękujemy Perle, która jest mecenasem nie tylko sportu, ale i kultury za to, że zdecydowała się jeszcze mocniej włączyć w sponsoring lubelskich szczypiornistek. Jestem przekonany, że zmiany jakie zaszły latem w zespole pozwolą mu odnieść sukcesy i nawiązać do legendarnych sezonów – dodał.

Satysfakcji z podpisania nowej umowy nie krył także prezes MKS. – W imieniu zarządu dziękujemy sponsorowi za to, że zdecydował się nas wspomóc w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. Cieszę się, że taka marka została naszym sponsorem tytularnym. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się osiągnąć cel jakim jest 20 tytuł mistrzowski dla Lublina – zapowiedział Marcin Lipiec.

– To dla nas ważna umowa, bo po raz pierwszy pojawiamy się jako sponsor tytularny – mówi Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny Perły Browary Lubelskie S.A – W tym sezonie zespół będzie występować pod nazwą MKS Perła Lublin. – To oznaka dużego zaufania do klubu i zawodniczek. MKS to lider w damskiej piłce ręcznej na arenie ogólnopolskiej, a Perła również osiąga dobre wyniki i jest rozpoznawalną marką w kraju i za granicą. Dlatego mamy wspólny cel jakim jest godne reprezentowanie Lublina i regionu na arenie krajowej – dodaje Rutkowski.

Lubelskie szczypiornistki mają już za sobą okres przygotowawczy, w którym zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Zespół trenera Roberta Lisa wygrał towarzyski turniej w czeskiej Hodoninie, a następnie w mocno obsadzonym turnieju w Elblągu uległ tylko gospodyniom zmagań i zajął drugie miejsce. Z kolei w ostatnim przedsezonowym sparingu 19-krotne mistrzynie Polski nie dały szans Piotrcovii Piotrków Trybunalski, wygrywając 32:18. – W okresie przygotowawczym zespół często rozgrywał mecze na zmęczeniu, często po treningach na siłowni i jest to zupełnie inny cykl przygotowań niż ten kiedy trwają rozgrywki ligowe – mówi Kinga Achruk, która latem wzmocniła zespół z Lublina. – Ciężko więc powiedzieć na jakim stopniu zgrania jest drużyna. Wszystko zweryfikują spotkania ligowe – dodaje.

MKS Perła Lublin rozpocznie zmagania w PGNiG Superlidze już w najbliższą sobotę. Pierwszym rywalem zespołu znad Bystrzycy będzie beniaminek rozgrywek – Korona Handball Kielce. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 19 w Kielcach. Natomiast pierwszy mecz w roli gospodyń MKS Perła rozegra 13 września przeciwko KPR Gminy Kobierzyce.