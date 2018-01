MKS Perła Lublin – Korona Hanball Kielce 41:22

Sobotni mecz w hali Globus był pierwszym spotkaniem po przerwie spowodowanej udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata, w których wzięły zresztą udział trzy zawodniczki z lubelskiej ekipy (Weronika Gawlik, Kinga Achruk i Joanna Drabik).

Zdecydowanymi faworytkami były lublinianki i od samego początku dominowały na parkiecie. Już w 4 minucie 19 krotne mistrzynie kraju prowadziły 4:1 po golu Walentyna Nestsiaruk. Lublinianki od samego początku były zresztą bardzo regularne bo rzucały gola 60 sekund i w 10 minucie prowadziły 10:1. Później co prawda ilość zdobywanych bramek nieco spadła, ale i tak na przerwę gospodynie zeszły prowadząc 24:9 przesądzając o losach spotkania.

Po zmianie stron co prawda kielczankom udało się zdobyć trzy gole z rzędu, ale potem do głosu znów doszły lublinianki. I kwadrans przed końcem Alesia Mihdaliowa zdobyła gola i MKS Perła prowadziła już 31:18. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów lublinianek i w końcówce podopieczne trenera Roberta Lisa jeszcze zwiększyły przewagę wygrywając 41:22.

MKS Perła Lublin (24:9) Korona Handball Kielce 41:22 (24:9)

MKS Perła: Januchta, Besen – Rosiak 8, Nocuń 8, Rola 6, Nestsiaruk 5, Mihdaliova 4, Achruk 4, Drabik 3, Gęga 2, Matuszczyk 1, Stasiak, Repelewska, Skrzyniarz.

Kary: 8 min.

Korona: Orowicz, Chojnacka – Więckowska Dominika 4, Skowrońska 4, Dos Santos 3, Gliwińska 2, Czekała 2, Piecaba 2, Zimnicka 1, Więckowska Magda 1, Radzikowska 1, Homonicka 1, Janczyk.

Kary: 6 min.