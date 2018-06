MKS Perła Lublin zagra w Lidze Mistrzyń bez kwalifikacji?

Miejsc do obsadzenia jest 16, więc konkurencja nie wydaje się być zbyt duża. Wobec tego lublinianki mają prawo mieć realne nadzieje na to, że EHF zdecyduje się od razu zakwalifikować je do fazy grupowej. Wtedy uniknęłyby trudnej przeprawy w turnieju kwalifikacyjnym. O tym jak wymagające są to zmagania, mistrzynie Polski przekonały się w 2016 r., kiedy uległy w półfinale włoskiemu Indeco Conversano. Przypomnijmy, że tamta porażka stała się jedną z przyczyn dymisji Sabiny Włodek z funkcji trenerki MKS Lublin.

Teraz jednak szanse na bezpośrednią kwalifikację do fazy grupowej Ligi Mistrzyń są znacznie większe. Perła wzmocniła swoją pozycję na arenie międzynarodowej dzięki triumfowi w Challenge Cup. Pod uwagę powinien być też brany profesjonalizm klubu. Finał Challenge Cup, jak i mecze we wcześniejszych rundach, były zorganizowane według najwyższych standardów, a klub zebrał po nich sporo pochwał. Istotna jest też liczba widzów, którzy odwiedzali halę podczas spotkań w europejskich pucharach. Przypomnijmy, że podczas finału Challenge Cup Globus pękał w szwach.

Co może działać na niekorzyść Perły? Lublinianki występowały w fazie grupowej Ligi Mistrzyń w latach 2013-2016. Z 18 spotkań rozegranych w tym okresie wygrały tylko jedno – w sezonie 2014/2015 pokonały na własnym terenie Metz Handball. Dodatkowo w ostatniej edycji tych najważniejszych rozgrywek na Starym Kontynencie, mistrz Polski GTPR Gdynia również nie pozostawił najlepszego wrażenia. Gdynianki przegrały wszystkie mecze, a ich domowe zmagania oglądała garstka fanów. Mecz z tureckim Kastamonu na żywo obserwowało jedynie 300 osób.

EHF ostateczną decyzję podejmie 18 czerwca podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego w szkockim Glasgow. Losowanie par turnieju kwalifikacyjnego jest zaplanowane na 27 czerwca, a fazy grupowej na 29 czerwca. Obie ceremonie odbędą się w siedzibie EHF w Wiedniu.

Drużyny zgłoszone do Ligi Mistrzyń na podstawie rankingu EHF: Hypo Niederosterreich (Ausria), RK Podravka Vegeta (Chorwacja), DHK Banik Most (Czechy), Kobenhavn Handbold, HC Odense (obie Dania), Super Amara Bera Bera (Hiszpania), Metz Handball (Francja), Thueringer HC (Niemcy), Gyori Audi Eto KC, FTC Rail Cargo Hungaria (Węgry), Jomi Salerno (Włochy), Buducnost Podgorica (Czarnogóra), MKS Perła Lublin (Polska), CSM Bukareszt (Rumunia), Ro-stów-Dom (Rosja), RK Krim Mercator (Słowenia), ZORK Jagodina (Serbia), IK Savehof (Szwecja), Muratpasa Belediyesi (Turcja), Vipers Kristiansand (Norwegia).

Zespoły starające się o dziką kartę: Brest Bretagne HB (Francja), SG BBM Bietigheim (Niemcy), Larvik HK (Nor-wegia), SCM Craiova (Rumunia), HC Łada Togliatti (Rosja), Kastamonu B. Genclik SK (Turcja).