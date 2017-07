MKS Selgros czeka wyjazd do Macedonii

ZRK Kumanovo będzie rywalem MKS Selgros w III rundzie. Do ekipy Roberta Lisa dołączyła Elena Petkovska, była zawodniczka WHC Metalurg

Nowa szczypiornistka MKS Selgros ma 20 lat i najlepiej czuje się na prawym skrzydle. W Metalurgu zasmakowała już rywalizacji na europejskim poziomie. W latach 2014-2016 grała w barwach ekipy ze Skopje w Pucharze Zdobywców Pucharów. Klub związał się z nią roczną umową.

Petkovska jest kolejnym wzmocnieniem MKS Selgros w letnim okienku transferowym. Wcześniej do klubu dołączyły Kinga Achruk i Gabriela Besen. Do Lublina najprawdopodobniej wróci również Kristina Repelewska. Przypomnijmy, że zmienił się także trener zespołu – w czerwcu pożegnano Nevena Hrupca, a zastąpił go Robert Lis.

Petkovska w listopadzie będzie miała okazję odwiedzić swoją ojczyznę, ponieważ we wczorajszym losowaniu Challenge Cup MKS Selgros w trzeciej rundzie trafił na macedoński ZRK Kumanovo. Ta drużyna nie powinna być wielką przeszkodą dla polskiej ekipy. Kumanovo w Challenge Cup rywalizowało już w poprzednim sezonie, ale odpadło w drugiej rundzie z hiszpańskim Helvetia BM Alcobendas. W dwumeczu Macedonki przegrały aż 32:54. Najlepszą strzelczynią tamtej rywalizacji w ekipie Kumanova była Aleksandra Borizovska, która zdobyła wówczas 14 bramek.

Wczoraj odbyło się losowanie europejskich pucharów. MKS Selgros pierwszy mecz z ZRK Kumanovo rozegra 11 lub 12 listopada. Tydzień później dojdzie do rewanżu w Macedonii. (kk)

Challenge Cup – II runda: WHC Krivaja Zavidovici (Bośnia i Hercegowina) – ZRJK Bor RTB (Serbia) * HC Olimpus-85 SSSH-2 (Mołdawia) – UHC Muellner Bau Stockerau (Austria). Mecz zostaną rozegrane 14/15 i 21/22 października. III runda: MKS Lublin – ZRK Kumanowo (Macedonia) * A.C. PAOK (Grecja) – OZRK Jedinstvo Tuzla (Bośnia i Hercegowina) * Rincon Fertilidad Malaga (Hiszpania) – WHC Metalurg Skopje (Macedonia) * ATV Trofaiach (Austria) – ZORK Jagodina (Serbia) * Femina Vise HB (Belgia) – Kristianstad HK (Szwecja) * RK Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja) – HC Olimpus-85 lub UHC Muellner * ADA CJ Barros (Portugalia) – KHF Shqiponja (Kosowo) * Maccabi Arazim Ramat Gan (Izrael) – ZRK Naisa Nisz (Serbia) * Boden Handboll IF (Szwecja) – HIFK Helsinki (Finlandia) * K.H.F Istogu (Kosowo) – Virto/Quintus (Holandia) * Alavarium/Love Tiles (Portugalia) – WHC Krivaja lub ZRJK Bor * Ardesen GSK (Turcja) – DHB Rotweiss Thun SPL 1 (Szwajcaria) * Maedilon/VZV (Holandia) – Rocasa Gran Canaria (Hiszpania) * ACME-Żaligirs Kowno (Litwa) – London GD HC (Wielka Brytania) * SPONO Eagles (Szwajcaria) – Zagnosspor (Turcja) * HB Dudelange (Luksemburg) – AZERYOL HC Baku (Azerbejdżan). Mecze zostaną rozegrane 11/12 listopada i 18/19 listopada.

Inni też poznali rywali

W I rundzie Pucharu EHF Metraco Zagłębie Lubin zmierzy się ze szwajcarskim LK Zug Handball. Jeżeli „miedziowe” pokonają tego rywala to ich kolejnym przeciwnikiem będzie węgierski DVSC-TVP Debreczyn. Kram Start Elbląg rozpocznie natomiast od potyczki z Byasen Trondheim. W przypadku zwycięstwa na polską ekipę w kolejnej rundzie czekać będzie rumuńska HC Dunarea Braila.