Pogrom w hali Globus. MKS Perła Lublin - ZRK Kumanovo 54:13

Ekipa z Bałkanów nie okazała się dla lublinianek poważnym przeciwnikiem. I chociaż zespół z Kumanowa przywiózł do hali Globus liczną reprezentację, to żadna z zawodniczek nie była poważnym zagrożeniem dla gospodyń.

Drużyna Roberta Lisa, jak przystało na faworytki, od razu postanowiła pozbawić ekipę z Macedonii jakichkolwiek złudzeń. Błyskawicznie wypracowała sobie olbrzymią przewagę i już w 12 min wygrywała aż 11:1. Na rozegraniu bardzo dobrze spisywały się Marta Gęga i Kristina Repelewska. W obronie mur nie do przejścia stanowiły natomiast Kinga Achruk i Joanna Drabik. Mnóstwo akcji zawodniczek z Kumanowa zatrzymywało się właśnie na reprezentantkach Polski. Przechwycone piłki trafiały do Dagmary Nocuń i Małgorzaty Roli, które tak łatwych pozycji nie miały chyba nawet podczas gier treningowych. W efekcie, do przerwy Perła prowadziła 24:4.

Po zmianie stron dobijanie Macedonek trwało w najlepsze. Ich bierność w defensywie była wręcz porażająca. Można było tylko współczuć bramkarkom przyjezdnych, które w wielu sytuacjach były pozostawione same sobie. Ostatecznie skończyło się na zwycięstwie lublinianek 54:13, co i tak jest najniższym wymiarem kary.

W poniedziałek o godz. 18 w hali Globus zaplanowane jest spotkanie rewanżowe. Warto wybrać się na ten mecz, ponieważ można spodziewać się kolejnego efektownego triumfu. Macedonki przed rozpoczęciem rywalizacji pewnie zdawały sobie sprawę, że nie są faworytkami, ale chyba nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczały, że dostaną takie lanie. W rewanżu muszą przygotować się na kolejną porcję ciosów. A Perła ma okazję do przeprowadzenia solidnego treningu przed zaplanowaną na sobotę konfrontacją ligową z Metraco Zagłębiem Lubin, która zadecyduje o pozycji lidera po pierwszej rundzie.

MKS Perła Lublin – ZRK Kumanowo 54:13 (24:4)

Perła: Besen, Gawlik, Januchta – Nocuń 12, Rola 12, Repelewska 7, Drabik 6, Gęga 6, Nieściaruk 5, Rosiak 5, Achruk 1, Matuszczyk.

Kumanowo: Diczkowikj, Naumoska – Peowska 5, Borizowska 4, Kiprijanowska 2, Markowik 1, Pecanowa 1, Borczewska, Iwanowska, Kostadinowska, Pecewska, Petkowska, Trajkowikj, Żiwkowska. Kary: 2 min.

Sędziowały: Duplii i Kawerina (obie Ukraina). Widzów: 1800.

Rewanż zostanie rozegrany w poniedziałek o godz. 18 w hali Globus.