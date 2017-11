Polskie szczypiornistki najlepsze na turnieju drużyn U-19 (zdjęcia)

Trzydniowa impreza odbywająca się w Kraśniku i w Lublinie przyniosła mnóstwo emocji, a kibice mogli obejrzeć wiele ciekawych akcji.

Pierwszego dnia Biało-Czerwone zmierzyły się z reprezentacją Słowacji. Biało-Czerwone rozpoczęły zawody w Kraśniku bardzo dobrze i po 30 min prowadziły aż 17:12. Niestety, w drugiej połowie wyraźnie opadły z sił i pozwoliły przyjezdnym się dogonić. W emocjonującej końcówce żadna ze stron nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, a mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 25:25. W naszych szeregach wyróżniły się Oktawia Płomińska i Paulina Uścinowicz. Obie zdobyły po 6 bramek.

We wtorek szczypiornistki przeniosły się do lubelskiej hali Globus, gdzie wieczorem Polki zagrały z Czeszkami. Biało-Czerwone w pierwszej połowie zagrały perfekcyjnie i prowadziły po niej aż 20:8. Duża w tym zasługa Natalii Kolasińskiej. Golkiperka na co dzień występująca w KPR Jelenia Góra na 13 min zamurowała polską bramkę, co pozwoliło zawodniczkom z pola zbudować sporą przewagę. Druga połowa była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Podopieczne Moniki Marzec kontrolowały jednak przebieg spotkania i nie pozwoliły na rywalkom na zbliżenie się do nich.

Ostatni występ Biało-Czerwonych był już prawdziwym popisem dojrzałego szczypiorniaka. Młode Polki w środowy poranek pokonały 34:27 Holenderki, które przez ekspertów były uważane za faworyta zmagań w województwie lubelskim. Gospodynie szczególnie skutecznie zagrały po przerwie. Warto również podkreślić dobrą grę naszej bramkarki, Karoliny Kuszki.

Przypomnijmy, że dla Moniki Marzec, opiekunki reprezentacji Polski ostatnie dni były sentymentalnym powrotem w rodzinne strony. Była kołowa reprezentacji Polski wychowywała się w Kraśniku, a większość swojej kariery spędziła grając dla Monteksu Lublin. Później była m.in. II trenerką MKS Lublin, z którym sięgnęła po złote medale mistrzostw Polski.

Wyniki: Czechy – Holandia 21:32 * Polska – Słowacja 25:25 * Holandia – Słowacja 33:26 * Czechy – Polska 23:30 * Czechy – Słowacja 26:23 * Polska – Holandia 34:27.

Klasyfikacja końcowa: 1. Polska, 2. Holandia, 3. Czechy, 4. Słowacja.